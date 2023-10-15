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США не підтримують масове переселення палестинців із Сектора Гази – Блінкен

Катерина ТищенкоНеділя, 15 жовтня 2023, 23:19
США не підтримують масове переселення палестинців із Сектора Гази – Блінкен
місто Рафах у Секторі Гази 15 жовтня, фото: Anadolu via Getty Images

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що адміністрація Джо Байдена не підтримує пропозиції щодо масового переселення палестинців за межі Сектора Гази, як до цього закликав Ізраїль.

Джерело: Блінкен в інтерв'ю телеканалу "Аль-Арабія" з Каїра, повідомляє The Times of Israel

Пряма мова: "Я чув безпосередньо від президента Палестинської адміністрації [Махмуда] Аббаса і практично від усіх інших лідерів, з якими я спілкувався в регіоні, що ця ідея не має шансів на успіх, і тому ми її не підтримуємо".

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Деталі: На запитання про пропозиції переселити частину жителів Гази на Синайський півострів у Єгипті Блінкен сказав: "Ми вважаємо, що люди повинні мати можливість залишатися в Газі, в своєму домі. Але ми також хочемо переконатися, що вони перебувають у безпеці і отримують необхідну допомогу".

Передісторія: 

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Теми: СШАСектор ГазиІзраїль
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