США не підтримують масове переселення палестинців із Сектора Гази – Блінкен
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що адміністрація Джо Байдена не підтримує пропозиції щодо масового переселення палестинців за межі Сектора Гази, як до цього закликав Ізраїль.
Джерело: Блінкен в інтерв'ю телеканалу "Аль-Арабія" з Каїра, повідомляє The Times of Israel
Пряма мова: "Я чув безпосередньо від президента Палестинської адміністрації [Махмуда] Аббаса і практично від усіх інших лідерів, з якими я спілкувався в регіоні, що ця ідея не має шансів на успіх, і тому ми її не підтримуємо".
Деталі: На запитання про пропозиції переселити частину жителів Гази на Синайський півострів у Єгипті Блінкен сказав: "Ми вважаємо, що люди повинні мати можливість залишатися в Газі, в своєму домі. Але ми також хочемо переконатися, що вони перебувають у безпеці і отримують необхідну допомогу".
Передісторія:
- 12 жовтня Армія оборони Ізраїлю опублікувала звернення до жителів Сектора Гази з закликом евакуюватися на південь протягом 24 годин задля власної безпеки і попередила, що продовжуватиме удари по терористичному угрупуванню ХАМАС.
- 14 жовтня Армія оборони Ізраїлю заявила, що здійснює "масовані" авіаудари по багатьох об'єктах ХАМАС у Секторі Гази й завершує підготовку до "масштабної наземної операції".
- Армія оборони Ізраїлю заявила, що терористичне угрупування ХАМАС перешкоджає евакуації палестинців із північної частини Сектора Гази.
- Президент Палестини Махмуд Аббас сказав президенту США Джо Байдену, що він виключає переміщення палестинців з Гази.
- Український омбудсмен Дмитро Лубінець розповів, що МЗС Ізраїлю в суботу за дві години до запланованої евакуації українців та інших іноземців із Сектору Гази з незрозумілих причин відкликало такий дозвіл.