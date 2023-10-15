США не підтримують масове переселення палестинців із Сектора Гази – Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що адміністрація Джо Байдена не підтримує пропозиції щодо масового переселення палестинців за межі Сектора Гази, як до цього закликав Ізраїль.

Джерело: Блінкен в інтерв'ю телеканалу "Аль-Арабія" з Каїра, повідомляє The Times of Israel

Пряма мова: "Я чув безпосередньо від президента Палестинської адміністрації [Махмуда] Аббаса і практично від усіх інших лідерів, з якими я спілкувався в регіоні, що ця ідея не має шансів на успіх, і тому ми її не підтримуємо".

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Деталі: На запитання про пропозиції переселити частину жителів Гази на Синайський півострів у Єгипті Блінкен сказав: "Ми вважаємо, що люди повинні мати можливість залишатися в Газі, в своєму домі. Але ми також хочемо переконатися, що вони перебувають у безпеці і отримують необхідну допомогу".

Передісторія:

12 жовтня Армія оборони Ізраїлю опублікувала звернення до жителів Сектора Гази з закликом евакуюватися на південь протягом 24 годин задля власної безпеки і попередила, що продовжуватиме удари по терористичному угрупуванню ХАМАС.

14 жовтня Армія оборони Ізраїлю заявила, що здійснює "масовані" авіаудари по багатьох об'єктах ХАМАС у Секторі Гази й завершує підготовку до "масштабної наземної операції".

Армія оборони Ізраїлю заявила, що терористичне угрупування ХАМАС перешкоджає евакуації палестинців із північної частини Сектора Гази.

Президент Палестини Махмуд Аббас сказав президенту США Джо Байдену, що він виключає переміщення палестинців з Гази.

Український омбудсмен Дмитро Лубінець розповів, що МЗС Ізраїлю в суботу за дві години до запланованої евакуації українців та інших іноземців із Сектору Гази з незрозумілих причин відкликало такий дозвіл.