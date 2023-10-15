США не поддерживают массовое переселение палестинцев из Сектора Газы – Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация Джо Байдена не поддерживает предложения по массовому переселению палестинцев за пределы Сектора Газы, как к этому призвал Израиль.
Источник: Блинкен в интервью телеканалу "Аль-Арабия" из Каира, сообщает The Times of Israel
Прямая речь: "Я слышал непосредственно от президента Палестинской администрации [Махмуда] Аббаса и практически от всех других лидеров, с которыми я общался в регионе, что эта идея не имеет шансов на успех, и поэтому мы её не поддерживаем".
Детали: На вопрос о предложениях переселить часть жителей Газы на Синайский полуостров в Египте Блинкен сказал: "Мы считаем, что люди должны иметь возможность оставаться в Газе, в своем доме. Но мы также хотим убедиться, что они находятся в безопасности и получают необходимую помощь".
Предыстория:
- 12 октября Армия обороны Израиля опубликовала обращение к жителям Газы с призывом эвакуироваться на юг в течение 24 часов для собственной безопасности и предупредила, что будет продолжать удары по террористической группировке ХАМАС.
- 14 октября Армия обороны Израиля заявила, что осуществляет "массированные" авиаудары по многим объектам ХАМАС в Секторе Газы и завершает подготовку к "масштабной наземной операции".
- Армия обороны Израиля заявила, что террористическая группировка ХАМАС препятствует эвакуации палестинцев из северной части Сектора Газы.
- Президент Палестины Махмуд Аббас сказал президенту США Джо Байдену, что он исключает перемещение палестинцев из Газы.
- Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал, что МИД Израиля в субботу за два часа до запланированной эвакуации украинцев и других иностранцев из Сектора Газы по непонятным причинам отозвало такое разрешение.