США не поддерживают массовое переселение палестинцев из Сектора Газы – Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация Джо Байдена не поддерживает предложения по массовому переселению палестинцев за пределы Сектора Газы, как к этому призвал Израиль.

Источник: Блинкен в интервью телеканалу "Аль-Арабия" из Каира, сообщает The Times of Israel

Прямая речь: "Я слышал непосредственно от президента Палестинской администрации [Махмуда] Аббаса и практически от всех других лидеров, с которыми я общался в регионе, что эта идея не имеет шансов на успех, и поэтому мы её не поддерживаем".

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Детали: На вопрос о предложениях переселить часть жителей Газы на Синайский полуостров в Египте Блинкен сказал: "Мы считаем, что люди должны иметь возможность оставаться в Газе, в своем доме. Но мы также хотим убедиться, что они находятся в безопасности и получают необходимую помощь".

Предыстория:

12 октября Армия обороны Израиля опубликовала обращение к жителям Газы с призывом эвакуироваться на юг в течение 24 часов для собственной безопасности и предупредила, что будет продолжать удары по террористической группировке ХАМАС.

14 октября Армия обороны Израиля заявила, что осуществляет "массированные" авиаудары по многим объектам ХАМАС в Секторе Газы и завершает подготовку к "масштабной наземной операции".

Армия обороны Израиля заявила, что террористическая группировка ХАМАС препятствует эвакуации палестинцев из северной части Сектора Газы.

Президент Палестины Махмуд Аббас сказал президенту США Джо Байдену, что он исключает перемещение палестинцев из Газы.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал, что МИД Израиля в субботу за два часа до запланированной эвакуации украинцев и других иностранцев из Сектора Газы по непонятным причинам отозвало такое разрешение.