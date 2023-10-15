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США не поддерживают массовое переселение палестинцев из Сектора Газы – Блинкен

Катерина ТищенкоВоскресенье, 15 октября 2023, 23:19
США не поддерживают массовое переселение палестинцев из Сектора Газы – Блинкен
город Рафах в Секторе Газы 15 октября, фото: Anadolu via Getty Images

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация Джо Байдена не поддерживает предложения по массовому переселению палестинцев за пределы Сектора Газы, как к этому призвал Израиль.

Источник: Блинкен в интервью телеканалу "Аль-Арабия" из Каира, сообщает The Times of Israel

Прямая речь: "Я слышал непосредственно от президента Палестинской администрации [Махмуда] Аббаса и практически от всех других лидеров, с которыми я общался в регионе, что эта идея не имеет шансов на успех, и поэтому мы её не поддерживаем".

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Детали: На вопрос о предложениях переселить часть жителей Газы на Синайский полуостров в Египте Блинкен сказал: "Мы считаем, что люди должны иметь возможность оставаться в Газе, в своем доме. Но мы также хотим убедиться, что они находятся в безопасности и получают необходимую помощь".

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Темы: СШАСектор ГазаИзраиль
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