У Кремлі відкрито говорять, що у Путіна немає конкурентів у Росії
Вівторок, 17 жовтня 2023, 10:58
Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що на російській політичній арені конкурентів у Володимира Путіна "немає і бути не може".
Джерело: російські ЗМІ
Пряма мова Пєскова: "Ми неодноразово говорили, що президент Путін безумовно є політиком і державним діячем номер один у нас в країні.
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Моя особиста думка, – хоча я навряд чи маю право говорити, але, порушуючи правила, можу сказати, – що у нього конкурентів немає і бути не може в Російській Федерації".
Нагадаємо:
- Наступного року в Росії мають обирати президента. Восьмі вибори президента Російської Федерації мають відбутися 17 березня 2024 року. У Кремлі активно готуються до них.
- Пєсков уже заявляв, що Путін буде "поза конкуренцією" на виборах навесні 2024 року. Соціологи також пророкували перемогу беззмінному лідеру РФ.
- Підконтрольний Кремлю глава Чечні Рамзан Кадиров пропонував скасувати вибори президента в Росії до кінця війни проти України.
- 13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи оголосила Росію диктатурою і закликала держави-члени Ради визнати Володимира Путіна нелегітимним після закінчення його нинішнього президентського терміну.
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