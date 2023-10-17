У Кремлі відкрито говорять, що у Путіна немає конкурентів у Росії

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що на російській політичній арені конкурентів у Володимира Путіна "немає і бути не може".

Джерело: російські ЗМІ

Пряма мова Пєскова: "Ми неодноразово говорили, що президент Путін безумовно є політиком і державним діячем номер один у нас в країні.

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Моя особиста думка, – хоча я навряд чи маю право говорити, але, порушуючи правила, можу сказати, – що у нього конкурентів немає і бути не може в Російській Федерації".

Нагадаємо:

Наступного року в Росії мають обирати президента. Восьмі вибори президента Російської Федерації мають відбутися 17 березня 2024 року. У Кремлі активно готуються до них.

Пєсков уже заявляв, що Путін буде "поза конкуренцією" на виборах навесні 2024 року. Соціологи також пророкували перемогу беззмінному лідеру РФ.

Підконтрольний Кремлю глава Чечні Рамзан Кадиров пропонував скасувати вибори президента в Росії до кінця війни проти України.

13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи оголосила Росію диктатурою і закликала держави-члени Ради визнати Володимира Путіна нелегітимним після закінчення його нинішнього президентського терміну.