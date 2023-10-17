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В Кремле открыто говорят, что у Путина нет конкурентов в России

Елена РощинаВторник, 17 октября 2023, 10:58
В Кремле открыто говорят, что у Путина нет конкурентов в России
Дмитрий Песков с Владимиром Путиным, фото - "Спутник"

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что на российской политической арене конкурентов у Владимира Путина "нет и быть не может".

Источник: российские СМИ

Прямая речь Пескова: "Мы неоднократно говорили, что президент Путин безусловно является политиком и государственным деятелем номер один у нас в стране. 

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Мое личное мнение, – хотя я вряд ли имею право говорить, но, нарушая правила, могу сказать, – что у него конкурентов нет и быть не может в Российской Федерации".

Напомним:

  • В следующем году в России должны выбирать президента. Восьмые выборы президента Российской Федерации должны пройти 17 марта 2024 года. В Кремле активно готовятся к ним.
  • Песков уже заявлял, что Путин будет "вне конкуренции" на выборах весной 2024 года. Социологи также прочили победу бессменному лидеру РФ. 
  • Подконтрольный Кремлю глава Чечни Рамзан Кадыров предлагал отменить выборы президента в России до конца войны против Украины.
  • 13 октября Парламентская ассамблея Совета Европы объявила Россию диктатурой и призвала государства-члены Совета признать Владимира Путина нелегитимным после окончания его нынешнего президентского срока.

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Темы: ПутинРосcиявиборы
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