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Залужний показав відео запуску ATACMS

Тетяна ОлійникВівторок, 17 жовтня 2023, 21:38
Залужний показав відео запуску ATACMS
Скриншот із відео з Telegram Залужного

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у вівторок ввечері показав відео запуску ракет ATACMS.

Джерело: Залужний в Telegram

Деталі: Головнокомандувач подякував партнерам за підтримку.

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Що передувало:

  • У ніч на 17 жовтня Збройні сили України завдали ударів по гелікоптерах та обладнанню російських окупаційних військ на аеродромах поблизу окупованих Бердянська та Луганська − уразили два вертольоти.

    ВІДЕО ДНЯ

  • 17 жовтня американське видання The Wall Street Journal повідомило, що протягом останніх кількох днів США таємно відправили в Україну "невелику кількість" далекобійних ракет ATACMS, і Сили оборони України уже використали їх для ударів по двох аеродромах в окупованих Росією Луганську й Бердянську.

  • Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні підтвердив використання Україною ракет ATACMS.

Теми: Збройні силиЗалужнийATACMSзброя
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