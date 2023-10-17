Залужний показав відео запуску ATACMS
Вівторок, 17 жовтня 2023, 21:38
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у вівторок ввечері показав відео запуску ракет ATACMS.
Джерело: Залужний в Telegram
Деталі: Головнокомандувач подякував партнерам за підтримку.
Реклама:
Що передувало:
-
У ніч на 17 жовтня Збройні сили України завдали ударів по гелікоптерах та обладнанню російських окупаційних військ на аеродромах поблизу окупованих Бердянська та Луганська − уразили два вертольоти.ВІДЕО ДНЯ
-
17 жовтня американське видання The Wall Street Journal повідомило, що протягом останніх кількох днів США таємно відправили в Україну "невелику кількість" далекобійних ракет ATACMS, і Сили оборони України уже використали їх для ударів по двох аеродромах в окупованих Росією Луганську й Бердянську.
- Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні підтвердив використання Україною ракет ATACMS.