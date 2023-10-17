Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Залужный показал видео запуска ATACMS

Татьяна ОлейникВторник, 17 октября 2023, 21:38
Залужный показал видео запуска ATACMS
Скриншот с видео из Telegram Залужного

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во вторник вечером показал видео запуска ракет ATACMS.

Источник: Залужный в Telegram

Детали: Главнокомандующий поблагодарил партнеров за поддержку.

Реклама:

Что предшествовало:

  • В ночь на 17 октября Вооруженные силы Украины нанесли удары по вертолетам и оборудованию российских оккупационных войск на аэродромах вблизи оккупированных Бердянска и Луганска − поражены 2 вертолета.

    ВИДЕО ДНЯ

  • 17 октября американское издание The Wall Street Journal сообщило, что в течение последних нескольких дней США тайно отправили в Украину "небольшое количество" дальнобойных ракет ATACMS, и Силы обороны Украины уже использовали их для ударов по двум аэродромам в оккупированных Россией Луганске и Бердянске.

  • Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении подтвердил использование Украиной ракет ATACMS.

Темы: Вооруженные силыЗалужныйATACMSоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

Все новости...
Все обещанные Америкой танки Abrams прибыли в Украину
Российские войска вели безуспешные атаки на 6 направлениях фронта – Генштаб
Орбан назвал войну против Украины "военной операцией", когда говорил с Путиным
Зеленский подтвердил использование Украиной ракет ATACMS
Последние новости
14:03
фотоБойцы НГУ сбили крылатую ракету из стрелкового оружия во время массированной атаки в пятницу
13:51
В энергосистеме нет дефицита, резервов мощностей достаточно
13:38
обновлено от 12:22Силы ПВО сбили ракету возле Днепра
13:28
В Киеве водоканал сбрасывал химикаты в реку – экоинспекция
13:11
В Чехии после стрельбы в университете открыли 90 дел из-за одобряющих комментариев онлайн
12:52
фотоВо дворе поврежденной от обстрела РФ многоэтажки в Одессе включили гирлянду на елке
12:50
Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура
12:44
Цены на нефть упали на 10% в 2023 году
12:34
Художница Морозюк собралась замуж за сына фигуранта коррупционного скандала
12:08
обновлено от 10:33В Украине 1,5 часа длилась воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
Все новости...
Реклама: