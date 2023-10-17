Залужный показал видео запуска ATACMS

В ночь на 17 октября Вооруженные силы Украины нанесли удары по вертолетам и оборудованию российских оккупационных войск на аэродромах вблизи оккупированных Бердянска и Луганска − поражены 2 вертолета.

17 октября американское издание The Wall Street Journal сообщило, что в течение последних нескольких дней США тайно отправили в Украину "небольшое количество" дальнобойных ракет ATACMS, и Силы обороны Украины уже использовали их для ударов по двум аэродромам в оккупированных Россией Луганске и Бердянске.