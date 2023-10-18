УП публікує вирок втікачу Злочевському, безпідставно засекречений Антикорсудом

"Українська правда" опублікувала засекречений вирок ексміністру екології Миколі Злочевському, який не поніс реального покарання за багатомільйонний хабар, заплативши штраф і донати на ЗСУ.

Джерело: матеріал УП "Як гроші Зло перемагають. Розказуємо історію засекреченого вироку Злочевському і публікуємо його текст"

Деталі: Офіційна причина засекречення в тому, що засідання, на якому обговорювали угоду зі слідством, відбувалось у закритому режимі.

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Як пояснили у САП, ініціатором закриття виступив захист. На це було дві підстави: у суді розголошували інформацію про обладнання, куплене для армії, а також медична інформація про одного з родичів підсудного.

Однак, по-перше, закритий режим може бути лише частковим, на момент оголошення непублічної інформації, не обов'язково приховувати весь розгляд.

А по-друге, закритий розгляд не означає автоматичне засекречення вироку. Для цього однаково мають бути окремі підстави.

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У вироку можна засекретити інформацію частково – саме ту, яка не має бути публічною і для захисту якої суд переходив у закритий режим.

Текст вироку, який вдалося дістати УП, свідчить: у ньому немає ані даних про озброєння для армії, ані лікарської таємниці. У документі просто не було що секретити. Він мав бути оприлюднений у реєстрі.

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Що було раніше: Вищий антикорупційний суд у відповідь на запит УП не став пояснювати, чому засекретив весь текст вироку Злочевському.

Знати більше: "Як гроші Зло перемагають. Розказуємо історію засекреченого вироку Злочевському і публікуємо його текст"

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