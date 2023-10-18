Путин отреагировал на передачу Украине ракет ATACMS

Президент страны-агрессора Владимир Путин отреагировал на передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS, назвав это "ошибкой" США, и предположив, что оккупанты смогут их отбивать.

Источник: Путин на пресс-конференции по результатам визита в Китай

Прямая речь Путина: "Мы конечно сможем отражать эти атаки (ракет ATACMS - ред.). Война есть война. Что самое главное - это кардинально вообще не в состоянии изменить ситуацию на линии соприкосновения".

Реклама:

Детали: Путин считает, что передача Соединенными Штатами ракет Украине является их "ошибкой", потому что это как бы продлевает "агонию Украины".

Что предшествовало: