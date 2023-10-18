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Путин отреагировал на передачу Украине ракет ATACMS

Станислав ПогориловСреда, 18 октября 2023, 13:09
Путин отреагировал на передачу Украине ракет ATACMS
Владимир Путин, фото: Getty Images

Президент страны-агрессора Владимир Путин отреагировал на передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS, назвав это "ошибкой" США, и предположив, что оккупанты смогут их отбивать.

Источник: Путин на пресс-конференции по результатам визита в Китай

Прямая речь Путина: "Мы конечно сможем отражать эти атаки (ракет ATACMS - ред.). Война есть война. Что самое главное - это кардинально вообще не в состоянии изменить ситуацию на линии соприкосновения".

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Детали: Путин считает, что передача Соединенными Штатами ракет Украине является их "ошибкой", потому что это как бы продлевает "агонию Украины".

Что предшествовало:

  • В ночь на 17 октября Вооруженные силы Украины нанесли удары по вертолетам и оборудованию российских оккупационных войск на аэродромах вблизи оккупированных Бердянска и Луганска − поражены 2 вертолета.

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  • 17 октября американское издание The Wall Street Journal сообщило, что в течение последних нескольких дней США тайно отправили в Украину "небольшое количество" дальнобойных ракет ATACMS, и Силы обороны Украины уже использовали их для ударов по двум аэродромам в оккупированных Россией Луганске и Бердянске.

  • Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении подтвердил использование Украиной ракет ATACMS.

Темы: ПутинATACMSУкраинавойна
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