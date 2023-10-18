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Один із фігурантів справи Злочевського хотів підкупити суддів і все рівно не сів

Соня ЛукашоваСереда, 18 жовтня 2023, 14:06
Один із фігурантів справи Злочевського хотів підкупити суддів і все рівно не сів
фото: набу

Колишній податківець Микола Ільяшенко, який був одним зі співучасників "рекордного хабара" в інтересах Миколи Злочевського, хотів передати хабар суддям Антикорупціного суду, але все рівно був звільнений під умовне покарання.

Джерело: матеріал УП "Як гроші Зло перемагають. Розказуємо історію засекреченого вироку Злочевському і публікуємо його текст"

Деталі: Як співпрацю зі слідством Ільяшенку зарахували викриття злочинців у іншій справі. От тільки ця інша справа – про його ж невдалий хабар суддям ВАКС

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Через рік після рекордного хабара Злочевського кілька адвокатів запропонували Ільяшенку за 1,3 мільйона доларів домовитись зі служителями Феміди у справі проти нього. Реального впливу на суддів вони при цьому ніби як не мали.

Ільяшенко спершу повівся, почав продавати майно і позичати кошти. А вже коли зрозумів, що його обманули на кругленьку суму, вирішив звернутись до НАБУ. 

Так Ільяшенко перетворився на викривача і зрештою отримав саме те, за що збирався передати хабар – угоду зі слідством.

ВІДЕО ДНЯ

З таким вироком не погодився лише один суддя з трійки. На рішення це не вплинуло, але він опублікував свою окрему думку. Імена суддів у реєстрі приховуються. За даними УП, незгодний – це Ігор Строгий.

В окремій думці він каже, що під час засідання Ільяшенко стверджував, мовляв, шахраї вимагали в нього хабар погрозами. Однак під час інших засідань і з реєстру суддя Строгий дізнався, що податківець став "жертвою" лише тому, що його обманули. Він не повідомив про "вимагання" одразу.

Це, на думку судді, може свідчити про повторний злочин і не може бути підставою для звільнення Ільяшенка. Строгий прямо пише, що вважає цю угоду з Ільяшенком такою, що не відповідає інтересам суспільства.

Що було раніше: "Українська правда" також опублікувала засекречений вирок ексміністру екології Миколі Злочевському, який не поніс реального покарання за багатомільйонний хабар, заплативши штраф і донати на ЗСУ.

Знати більше: "Як гроші Зло перемагають. Розказуємо історію засекреченого вироку Злочевському і публікуємо його текст"

Передісторія: 

  • Влітку 2020 року стало відомо, що детективи НАБУ задокументували факт надання колишнім міністром і власником Burisma Holdings Злочевським хабаря керівництву НАБУ та керівнику САП Назару Холодницькому. Тоді казали про спробу підкупу на 6 мільйонів доларів.
  • 1 грудня 2020 року правоохоронці завершили розслідування цієї справи.
  • 1 серпня 2023 САП повідомила, що Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості між прокурором та Злочевським. Його справу прокуратура перекваліфікувала з хабара на більш м’яке "зловживання впливом". Ексміністру присудили штраф у 68 тисяч гривень. При цьому Злочевський пожертвував близько 660 млн гривень на ЗСУ.
  • Сам вирок засекречений і не оприлюднений у судовому реєстрі.

Теми: ЗлочевськийАнтикорупційна прокуратураАнтикорупційний суд
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