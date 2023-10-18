Один із фігурантів справи Злочевського хотів підкупити суддів і все рівно не сів

Колишній податківець Микола Ільяшенко, який був одним зі співучасників "рекордного хабара" в інтересах Миколи Злочевського, хотів передати хабар суддям Антикорупціного суду, але все рівно був звільнений під умовне покарання.

Джерело: матеріал УП "Як гроші Зло перемагають. Розказуємо історію засекреченого вироку Злочевському і публікуємо його текст"

Деталі: Як співпрацю зі слідством Ільяшенку зарахували викриття злочинців у іншій справі. От тільки ця інша справа – про його ж невдалий хабар суддям ВАКС

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Через рік після рекордного хабара Злочевського кілька адвокатів запропонували Ільяшенку за 1,3 мільйона доларів домовитись зі служителями Феміди у справі проти нього. Реального впливу на суддів вони при цьому ніби як не мали.

Ільяшенко спершу повівся, почав продавати майно і позичати кошти. А вже коли зрозумів, що його обманули на кругленьку суму, вирішив звернутись до НАБУ.

Так Ільяшенко перетворився на викривача і зрештою отримав саме те, за що збирався передати хабар – угоду зі слідством.

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З таким вироком не погодився лише один суддя з трійки. На рішення це не вплинуло, але він опублікував свою окрему думку. Імена суддів у реєстрі приховуються. За даними УП, незгодний – це Ігор Строгий.

В окремій думці він каже, що під час засідання Ільяшенко стверджував, мовляв, шахраї вимагали в нього хабар погрозами. Однак під час інших засідань і з реєстру суддя Строгий дізнався, що податківець став "жертвою" лише тому, що його обманули. Він не повідомив про "вимагання" одразу.

Це, на думку судді, може свідчити про повторний злочин і не може бути підставою для звільнення Ільяшенка. Строгий прямо пише, що вважає цю угоду з Ільяшенком такою, що не відповідає інтересам суспільства.

Що було раніше: "Українська правда" також опублікувала засекречений вирок ексміністру екології Миколі Злочевському, який не поніс реального покарання за багатомільйонний хабар, заплативши штраф і донати на ЗСУ.

Знати більше: "Як гроші Зло перемагають. Розказуємо історію засекреченого вироку Злочевському і публікуємо його текст"

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