Один из фигурантов дела Злочевского хотел подкупить судей и все равно не сел

Бывший налоговик Николай Ильяшенко, который был одним из соучастников "рекордной взятки" в интересах Николая Злочевского, хотел передать взятку судьям Антикоррупциного суда, но все равно был освобожден под условное наказание.

Источник: материал УП "Как деньги Зло побеждают. Рассказываем историю засекреченного приговора Злочевскому и публикуем его текст"

Детали: Как сотрудничество со следствием Ильяшенко засчитали разоблачение преступников по другому делу. Вот только это другое дело – о его же неудавшейся взятке судьям ВАКС.

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Через год после рекордной взятки Злочевского несколько адвокатов предложили Ильяшенко за 1,3 миллиона долларов договориться со служителями Фемиды по делу против него. Реального влияния на судей они при этом не имели.

Ильяшенко сначала повелся, начал продавать имущество и одалживать деньги. А когда понял, что его обманули на кругленькую сумму, решил обратиться в НАБУ.

Так Ильяшенко превратился в обличителя и, в конце концов, получил именно то, за что собирался передать взятку – соглашение со следствием.

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С таким приговором не согласился только один судья из тройки. На решение это не повлияло, но он опубликовал свое особое мнение. Имена судей в реестре скрываются. По данным УП, несогласный – это Игорь Строгий.

В особом мнении он говорит, что во время заседания Ильяшенко утверждал, мол, мошенники требовали у него взятку угрозами. Однако во время других заседаний и из реестра судья Строгий узнал, что налоговик стал "жертвой" только потому, что его обманули. Он не сообщил о "вымогательстве" сразу.

Это, по мнению судьи, может свидетельствовать о повторном преступлении и не может служить основанием для освобождении Ильяшенко. Строгий прямо пишет, что считает сделку Ильяшенко со следствием не отвечающей интересам общества.

Что было раньше: "Украинская правда" также опубликовала засекреченный приговор эксминистру экологии Николаю Злочевскому, которий не понес реального наказания за многомиллионную взятку, заплатив штраф и донаты на ВСУ.

Знать больше: "Как деньги Зло побеждают. Рассказываем историю засекреченного приговора Злочевскому и публикуем его текст"

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