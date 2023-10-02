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Вересень у Києві завершився температурними рекордами

Валентина РоманенкоПонеділок, 2 жовтня 2023, 11:25
Вересень у Києві завершився температурними рекордами
ілюстративне фото Unsplash

Вересень у столиці побив температурні рекорди.

Джерело: обсерваторія ім. Срезневського

Деталі: За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 30 вересня у Києві середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала +19,2°С, що перевищило попередній рекордний показник 1942 року на 0,8°С, а кліматичну норму – на 7,7°С.

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Метеорологи зазначають, що така погода відповідає температурі кінця серпня.

Максимальна температура повітря після полудня досягла +27,0°С, що на 1,2°С вище попереднього рекордного показника 2016 року.

Теми: Київпогода
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