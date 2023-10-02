Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сентябрь в Киеве завершился температурными рекордами

Валентина РоманенкоПонедельник, 2 октября 2023, 11:25
Сентябрь в Киеве завершился температурными рекордами
иллюстративное фото Unsplash

Сентябрь в столице побил температурные рекорды.

Источник: обсерватория им. Срезневского

Детали: По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 30 сентября в Киеве среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этого дня и составила +19,2°С, что превысило предыдущий рекордный показатель 1942 года на 0,8°С, а климатическую норму - на 7,7°С.

Реклама:

Метеорологи отмечают, что такая погода соответствует температуре конца августа.

Максимальная температура воздуха после полудня достигла +27,0°С, что на 1,2°С выше предыдущего рекордного показателя 2016 года.

Темы: Киевпогода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

Все новости...
Киев
Боррель приехал в Киев: с Зеленским почтили память погибших защитников
На столичной Шулявке обвалился мост
Под КГГА снова митинговали за выделение больших денег на ВСУ
Последние новости
14:18
Основатель правящей партии Грузии Иванишвили заявил, что возвращается в политику
14:03
фотоБойцы НГУ сбили крылатую ракету из стрелкового оружия во время массированной атаки в пятницу
13:51
В энергосистеме нет дефицита, резервов мощностей достаточно
13:38
обновлено от 12:22Силы ПВО сбили ракету возле Днепра
13:28
В Киеве водоканал сбрасывал химикаты в реку – экоинспекция
13:11
В Чехии после стрельбы в университете открыли 90 дел из-за одобряющих комментариев онлайн
12:52
фотоВо дворе поврежденной от обстрела РФ многоэтажки в Одессе включили гирлянду на елке
12:50
Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура
12:44
Цены на нефть упали на 10% в 2023 году
12:34
Художница Морозюк собралась замуж за сына фигуранта коррупционного скандала
Все новости...
Реклама: