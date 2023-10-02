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Сентябрь в Киеве завершился температурными рекордами

Валентина РоманенкоПонедельник, 2 октября 2023, 11:25
Сентябрь в Киеве завершился температурными рекордами
иллюстративное фото Unsplash

Сентябрь в столице побил температурные рекорды.

Источник: обсерватория им. Срезневского

Детали: По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 30 сентября в Киеве среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этого дня и составила +19,2°С, что превысило предыдущий рекордный показатель 1942 года на 0,8°С, а климатическую норму - на 7,7°С.

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Метеорологи отмечают, что такая погода соответствует температуре конца августа.

Максимальная температура воздуха после полудня достигла +27,0°С, что на 1,2°С выше предыдущего рекордного показателя 2016 года.

Темы: Киевпогода
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