"Ключова мета цьогоріч вийти на початок переговорів щодо членства в ЄС" – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський за підсумками виїзного засідання міністрів закордонних справ держав – членів Європейського Союзу в Києві повідомив, що однієї із основних тем була інтеграція України в ЄС.

Джерело: вечірнє звернення Зеленського 2 жовтня

Пряма мова: "Наша ключова інтеграційна мета – цього року вийти на початок переговорів щодо членства. І сьогодні я вкотре почув на зустрічах, на перемовинах, що це абсолютно можливо. Україна точно виконає свою частину роботи: 7 рекомендацій Єврокомісії. Дуже важливо, щоб була аналогічна готовність до політичного рішення щодо України. Щодо початку переговорів із боку ЄС: усіх держав членів".

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Деталі: Зеленський зазначив, що мав можливість поспілкуватись з усіма вищими дипломатами ЄС на двосторонньому рівні. Обговорювали захист України у війні та санкції.