РосЗМІ: у Росії призначили нового головкома ПКС замість Суровікіна

Командувачем повітряно-космічних сил Росії замість Сергія Суровікіна став Віктор Афзалов, – повідомляють пропагандистські медіа із посиланнями на "джерела".

Джерело: пропагандистські ЗМІ: РБК, РИА-новости

Деталі: Афзалов уже був виконувачем обов’язків, коли Суровікін командував Об'єднаним угрупуванням військ та сил в Україні. Торік у грудні Афзалов отримав звання генерал-полковника.

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