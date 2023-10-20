РосЗМІ: у Росії призначили нового головкома ПКС замість Суровікіна
П'ятниця, 20 жовтня 2023, 23:23
Командувачем повітряно-космічних сил Росії замість Сергія Суровікіна став Віктор Афзалов, – повідомляють пропагандистські медіа із посиланнями на "джерела".
Джерело: пропагандистські ЗМІ: РБК, РИА-новости
Деталі: Афзалов уже був виконувачем обов’язків, коли Суровікін командував Об'єднаним угрупуванням військ та сил в Україні. Торік у грудні Афзалов отримав звання генерал-полковника.
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Передісторія:
- 11 вересня 2023 року Суровікіна призначили на нову посаду, він очолив Координаційний комітет з питань протиповітряної оборони при Раді міністрів оборони Співдружності Незалежних Держав.
- 13 липня видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела повідомляло, що російська спецслужба затримала щонайменше 13 високопоставлених військових, у тому числі генерала Сергія Суровікіна, у зв’язку з заколотом Євгена Пригожина; 15 офіцерів відсторонили або звільнили.
- 22 серпня російський диктатор Володимир Путін звільнив з посади командувача Повітряно-космічними силами РФ генерала Сергія Суровікіна, якого, за даними ЗМІ, затримала контррозвідка у зв'язку з заколотом Євгена Пригожина.
- 5 вересня стало відомо, що Суровікіна відпустили через кілька днів після загибелі в авіатрощі ватажка вагнерівців Євгена Пригожина.
- 6 вересня з сайту Міноборони Росії зникла сторінка з інформацією про екскомандувача Повітряно-космічних сил генерала Сергія Суровікіна.