Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

РосЗМІ: у Росії призначили нового головкома ПКС замість Суровікіна

Тетяна ОлійникП'ятниця, 20 жовтня 2023, 23:23
РосЗМІ: у Росії призначили нового головкома ПКС замість Суровікіна
Суровікін (ліворуч) та Афзалов (праворуч). Колаж - російські телеграм канали

Командувачем повітряно-космічних сил Росії замість Сергія Суровікіна став Віктор Афзалов, – повідомляють пропагандистські медіа із посиланнями на "джерела".

Джерело: пропагандистські ЗМІ: РБК, РИА-новости

Деталі: Афзалов уже був виконувачем обов’язків, коли Суровікін командував Об'єднаним угрупуванням військ та сил в Україні. Торік у грудні Афзалов отримав звання генерал-полковника.

Реклама:

Передісторія:

  • 11 вересня 2023 року Суровікіна призначили на нову посаду, він очолив Координаційний комітет з питань протиповітряної оборони при Раді міністрів оборони Співдружності Незалежних Держав.
  • 13 липня видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела повідомляло, що російська спецслужба затримала щонайменше 13 високопоставлених військових, у тому числі генерала Сергія Суровікіна, у зв’язку з заколотом Євгена Пригожина; 15 офіцерів відсторонили або звільнили.
  • 22 серпня російський диктатор Володимир Путін звільнив з посади командувача Повітряно-космічними силами РФ генерала Сергія Суровікіна, якого, за даними ЗМІ, затримала контррозвідка у зв'язку з заколотом Євгена Пригожина.
  • 5 вересня стало відомо, що Суровікіна відпустили через кілька днів після загибелі в авіатрощі ватажка вагнерівців Євгена Пригожина.
  • 6 вересня з сайту Міноборони Росії зникла сторінка з інформацією про екскомандувача Повітряно-космічних сил генерала Сергія Суровікіна.

Теми: Росія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїль почав бій із ХАМАС у підземних тунелях Сектора Гази – ЦАХАЛ

Російській співачці Чичеріній оголосили підозру: погрожувала українцям Сибіром

Загроза перекриття кордону: Україна ініціювала зустріч з ЄК та Польщею

інфографікаЗросла кількість українців, які вважають, що справи в країні йдуть у неправильному напрямку

мапаУ Криму вражено російський ЗРК "С-300" внаслідок ракетної атаки – ЗМІ

Звіт ООН: 70% загиблих у Газі − це жінки і діти

Усі новини...
Росія
Російський літак Іл-76МД спалахнув під час зльоту у Душанбе – росЗМІ
Росія збирає снаряди та готує новий наступ - розвідка Естонії
Зеленський: Російські втрати дійсно вражають – те, що треба Україні
Останні новини
13:37
25 українців загинули в Ізраїлі та Секторі Гази − МЗС України
13:30
В ФСБ запевняють, що стан Царьова після замаху задовільний
13:25
В Україні створили інтерактивну карту ветеранських бізнесів
13:24
фото, відеоВ Росії стався вибух на заводі, який виготовляє вибухівку
13:19
Кількість дописів українською у соціальних мережах зросла – дослідження
13:18
фото, відеоРосіяни продовжують воювати з бібліотеками: у Херсоні вигорів цілий поверх
13:07
У ФДМ розповіли, чому їм досі не передали активи Дерипаски
12:55
Ізраїль почав бій із ХАМАС у підземних тунелях Сектора Гази – ЦАХАЛ
12:50
У Криворізькому районі збили дрон
12:48
фото Син у костюмі Зеленського, дочка в жовто-блакитному: як діти Блінкена до Байденів на Геловін ходили
Усі новини...
Реклама: