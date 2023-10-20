РосСМИ: в России назначили нового главкома ПКС вместо Суровикина

Командующим воздушно-космических сил России вместо Сергея Суровикина стал Виктор Афзалов, сообщают пропагандистские медиа со ссылками на "источники".

Источник: пропагандистские СМИ: РБК, РИА-новости

Детали: Афзалов уже был исполняющим обязанности, когда Суровикин командовал Объединенной группировкой войск и сил в Украине. В декабре прошлого года Афзалов получил звание генерал-полковника.

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