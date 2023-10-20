РосСМИ: в России назначили нового главкома ПКС вместо Суровикина
Пятница, 20 октября 2023, 23:23
Командующим воздушно-космических сил России вместо Сергея Суровикина стал Виктор Афзалов, сообщают пропагандистские медиа со ссылками на "источники".
Источник: пропагандистские СМИ: РБК, РИА-новости
Детали: Афзалов уже был исполняющим обязанности, когда Суровикин командовал Объединенной группировкой войск и сил в Украине. В декабре прошлого года Афзалов получил звание генерал-полковника.
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Предыстория:
- 11 сентября 2023 года Суровикина назначили на новую должность, он возглавил Координационный комитет по противовоздушной обороне при Совете министров обороны Содружества Независимых Государств.
- 13 июля издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщало, что российская спецслужба задержала по меньшей мере 13 высокопоставленных военных, в том числе генерала Сергея Суровикина, в связи с мятежом Евгения Пригожина; 15 офицеров отстранили или уволили.
- 22 августа российский диктатор Владимир Путин уволил с должности командующего Воздушно-космическими силами РФ генерала Сергея Суровикина, которого, по данным СМИ, задержала контрразведка в связи с мятежом Евгения Пригожина.
- 5 сентября стало известно, что Суровикина отпустили через несколько дней после гибели в авиакатастрофе главаря вагнеровцев Евгения Пригожина.
- 6 сентября с сайта Минобороны России исчезла страница с информацией об экс-командующем Воздушно-космических сил генерале Сергее Суровикине.