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Ліван постраждає, якщо його втягнуть в конфлікт – Блінкен

"Українська правда"Неділя, 22 жовтня 2023, 05:38
Ліван постраждає, якщо його втягнуть в конфлікт – Блінкен
ДЕРЖСЕКРЕТАР США ЕНТОНІ БЛІНКЕН. ФОТО: GETTY IMAGES

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Ліван постраждає, якщо країну втягнуть у війну Ізраїлю та ХАМАСу.

Джерело: речник Держдепартаменту США Метью Міллер

Деталі: Він зазначив, що державний секретар Ентоні Дж. Блінкен учора розмовляв із тимчасовим прем’єр-міністром Лівану Наджибом Мікаті, щоб підтвердити підтримку США ліванського народу та відзначити стурбованість зростанням напруженості вздовж південного кордону Лівану. 

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За словами Міллера, держсекретар знову наголосив на важливості поваги інтересів ліванського народу, який постраждає від втягування Лівану в конфлікт, спровокований нападом ХАМАС на Ізраїль. 

Блінкен висловив співчуття родинам ліванських цивільних осіб, які трагічно загинули внаслідок конфлікту і підкреслив, що США постійно підтримують Збройні сили Лівану та Сили внутрішньої безпеки, єдиних законних гарантів стабільності та територіальної цілісності Лівану.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 13 жовтня у Лівані журналісти Reuters та Al Jazeera потрапили під обстріл під час роботи: один чоловік загинув та троє поранено.
  • Відеооператор Reuters загинув, а шестеро інших журналістів отримали поранення.
  • Ліванський рух "Хезболла" заявив, що "повністю готовий" приєднатися до ХАМАС у війні проти Ізраїлю, коли прийде час.
  • Армія Ізраїлю 16 жовтня заявила, що завдала удару у відповідь по військовій інфраструктурі "Хезболли" в Лівані.
  • 19 жовтня ЦАХАЛ заявив, що завдав удару по об'єктах терористів "Хезболли" в Лівані

Теми: ЛіванСШАБлизький Схід
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