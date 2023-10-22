Ліван постраждає, якщо його втягнуть в конфлікт – Блінкен
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Ліван постраждає, якщо країну втягнуть у війну Ізраїлю та ХАМАСу.
Джерело: речник Держдепартаменту США Метью Міллер
Деталі: Він зазначив, що державний секретар Ентоні Дж. Блінкен учора розмовляв із тимчасовим прем’єр-міністром Лівану Наджибом Мікаті, щоб підтвердити підтримку США ліванського народу та відзначити стурбованість зростанням напруженості вздовж південного кордону Лівану.
За словами Міллера, держсекретар знову наголосив на важливості поваги інтересів ліванського народу, який постраждає від втягування Лівану в конфлікт, спровокований нападом ХАМАС на Ізраїль.
Блінкен висловив співчуття родинам ліванських цивільних осіб, які трагічно загинули внаслідок конфлікту і підкреслив, що США постійно підтримують Збройні сили Лівану та Сили внутрішньої безпеки, єдиних законних гарантів стабільності та територіальної цілісності Лівану.
Передісторія:
- 13 жовтня у Лівані журналісти Reuters та Al Jazeera потрапили під обстріл під час роботи: один чоловік загинув та троє поранено.
- Відеооператор Reuters загинув, а шестеро інших журналістів отримали поранення.
- Ліванський рух "Хезболла" заявив, що "повністю готовий" приєднатися до ХАМАС у війні проти Ізраїлю, коли прийде час.
- Армія Ізраїлю 16 жовтня заявила, що завдала удару у відповідь по військовій інфраструктурі "Хезболли" в Лівані.
- 19 жовтня ЦАХАЛ заявив, що завдав удару по об'єктах терористів "Хезболли" в Лівані