Ліван постраждає, якщо його втягнуть в конфлікт – Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Ліван постраждає, якщо країну втягнуть у війну Ізраїлю та ХАМАСу.

Джерело: речник Держдепартаменту США Метью Міллер

Деталі: Він зазначив, що державний секретар Ентоні Дж. Блінкен учора розмовляв із тимчасовим прем’єр-міністром Лівану Наджибом Мікаті, щоб підтвердити підтримку США ліванського народу та відзначити стурбованість зростанням напруженості вздовж південного кордону Лівану.

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За словами Міллера, держсекретар знову наголосив на важливості поваги інтересів ліванського народу, який постраждає від втягування Лівану в конфлікт, спровокований нападом ХАМАС на Ізраїль.

Блінкен висловив співчуття родинам ліванських цивільних осіб, які трагічно загинули внаслідок конфлікту і підкреслив, що США постійно підтримують Збройні сили Лівану та Сили внутрішньої безпеки, єдиних законних гарантів стабільності та територіальної цілісності Лівану.

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