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Ливан пострадает, если его втянут в конфликт – Блинкен

"Украинская правда"Воскресенье, 22 октября 2023, 05:38
Ливан пострадает, если его втянут в конфликт – Блинкен
ГОССЕКРЕТАРЬ США ЭНТОНИ БЛИНКЕН. ФОТО: GETTY IMAGES

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Ливан пострадает, если страну втянут в войну Израиля и ХАМАСа.

Источник: пресс секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер

Детали: Он отметил, что государственный секретарь Энтони Дж. Блинкен вчера разговаривал с временным премьер-министром Ливана Наджибом Микати, чтобы подтвердить поддержку США ливанского народа и отметить обеспокоенность ростом напряженности вдоль южной границы Ливана. 

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По словам Миллера, госсекретарь вновь подчеркнул важность уважения интересов ливанского народа, который пострадает от втягивания Ливана в конфликт, спровоцированный нападением ХАМАС на Израиль. 

Блинкен выразил соболезнования семьям ливанских гражданских лиц, трагически погибших в результате конфликта и подчеркнул, что США постоянно поддерживают Вооруженные силы Ливана и Силы внутренней безопасности, единственных законных гарантов стабильности и территориальной целостности Ливана.

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Темы: ЛиванСШАБлижний Восток
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