Ливан пострадает, если его втянут в конфликт – Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Ливан пострадает, если страну втянут в войну Израиля и ХАМАСа.
Источник: пресс секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер
Детали: Он отметил, что государственный секретарь Энтони Дж. Блинкен вчера разговаривал с временным премьер-министром Ливана Наджибом Микати, чтобы подтвердить поддержку США ливанского народа и отметить обеспокоенность ростом напряженности вдоль южной границы Ливана.
По словам Миллера, госсекретарь вновь подчеркнул важность уважения интересов ливанского народа, который пострадает от втягивания Ливана в конфликт, спровоцированный нападением ХАМАС на Израиль.
Блинкен выразил соболезнования семьям ливанских гражданских лиц, трагически погибших в результате конфликта и подчеркнул, что США постоянно поддерживают Вооруженные силы Ливана и Силы внутренней безопасности, единственных законных гарантов стабильности и территориальной целостности Ливана.
Предыстория:
- 13 октября в Ливане журналисты Reuters и Al Jazeera попали под обстрел во время работы: один человек погиб и трое ранены.
- Видеооператор Reuters погиб, а шестеро других журналистов получили ранения.
- Ливанское движение "Хезболла" заявило, что "полностью готово" присоединиться к ХАМАС в войне против Израиля, когда придет время.
- Армия Израиля 16 октября заявила, что нанесла ответный удар по военной инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане.
- 19 октября ЦАХАЛ заявил, что нанес удар по объектам террористов "Хезболлы" в Ливане.