Удар по терміналу "Нової пошти": експерти ідентифікували всіх загиблих
Експерти ідентифікували тіло шостого загиблого внаслідок російського удару С-300 по терміналу "Нової пошти" під Харковом ввечері 21 жовтня.
Джерело: начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов у коментарі Суспільне Харків
Деталі: Шостий загиблий – 30-річний житель Харкова, уродженець Кам'янки Дворічанської громади.
Пряма мова Болвінова: "Ми вивели ДНК-профіль загиблого і порівняли з його батьком, маємо збіг. Ми підтверджуємо, що особу, яку дістали з місця трагедії, ідентифіковано. Батько та мати одразу його не упізнали через те, що тіло сильно обгоріло".
Більше деталей: На місці удару немає вирви, тому що ракета С-300 могла вибухнути раніше, розповів начальник слідчого управління.
"На місці ми не бачимо вирви, а бачимо величезну дірку у даху. Є такий варіант, що ракета могла у повітрі вибухнути, могла вибухнути на даху", – сказав він.
Що передувало: Раніше Болвінов повідомив, що один із загиблих внаслідок російського удару по терміналу "Нової пошти" на Харківщині настільки обгорів, що його ідентифікуватимуть за ДНК.
Передісторія:
- У суботу ввечері російська ракета влучила в термінал "Нової пошти" на Харківщині.
- За останньою інформацією, внаслідок удару загинуло 6 і поранено 17 осіб, усі - працівники "Нової пошти".
- У працівників, які там перебували, не було шансу встигнути добігти до укриття, бо сирена пролунала за секунди до вибуху.
- За попередніми даними, обстріл був здійснений двома ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.