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Удар по терміналу "Нової пошти": експерти ідентифікували всіх загиблих

Катерина ТищенкоНеділя, 22 жовтня 2023, 18:15
Удар по терміналу Нової пошти: експерти ідентифікували всіх загиблих
наслідки удару по терміналу "Нової пошти", фото МВС

Експерти ідентифікували тіло шостого загиблого внаслідок російського удару С-300 по терміналу "Нової пошти" під Харковом ввечері 21 жовтня.

Джерело: начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов у коментарі Суспільне Харків

Деталі: Шостий загиблий – 30-річний житель Харкова, уродженець Кам'янки Дворічанської громади.

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Пряма мова Болвінова: "Ми вивели ДНК-профіль загиблого і порівняли з його батьком, маємо збіг. Ми підтверджуємо, що особу, яку дістали з місця трагедії, ідентифіковано. Батько та мати одразу його не упізнали через те, що тіло сильно обгоріло".

Більше деталей: На місці удару немає вирви, тому що ракета С-300 могла вибухнути раніше, розповів начальник слідчого управління.

"На місці ми не бачимо вирви, а бачимо величезну дірку у даху. Є такий варіант, що ракета могла у повітрі вибухнути, могла вибухнути на даху", – сказав він.

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Що передувало: Раніше Болвінов повідомив, що один із загиблих внаслідок російського удару по терміналу "Нової пошти" на Харківщині настільки обгорів, що його ідентифікуватимуть за ДНК.

Передісторія:

Теми: Харківська областьракетний ударвійна
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