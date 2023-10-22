Удар по терминалу "Новой почты": эксперты идентифицировали всех погибших
Эксперты идентифицировали тело шестого погибшего в результате российского удара С-300 по терминалу "Новой почты" под Харьковом вечером 21 октября.
Источник: начальник следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов в комментарии Суспільне Харків
Детали: Шестой погибший – 30-летний житель Харькова, уроженец Каменки Двуречанской громады.
Прямая речь Болвинова: "Мы вывели ДНК-профиль погибшего и сравнили с его отцом, есть совпадение. Мы подтверждаем, что лицо, которое достали с места трагедии, идентифицировано. Отец и мать сразу его не узнали из-за того, что тело сильно обгорело".
Больше деталей: На месте удара нет воронки, потому что ракета С-300 могла взорваться раньше, рассказал начальник следственного управления.
"На месте мы не видим воронки, а видим огромную дыру в крыше. Есть такой вариант, что ракета могла в воздухе взорваться, могла взорваться на крыше", - сказал он.
Что предшествовало: Ранее Болвинов сообщил, что один из погибших в результате российского удара по терминалу "Новой почты" в Харьковской области настолько обгорел, что его будут идентифицировать по ДНК.
Предыстория:
- В субботу вечером российская ракета попала в терминал "Новой почты" в Харьковской области.
- По последней информации, вследствие удара погибло 6 и ранено 17 человек, все - работники "Новой почты".
- У работников, которые там находились, не было шанса успеть добежать до укрытия, потому что сирена прозвучала за секунды до взрыва.
- По предварительным данным, обстрел был осуществлен двумя ракетами типа С-300 с территории Белгородской области РФ.