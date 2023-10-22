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Удар по терминалу "Новой почты": эксперты идентифицировали всех погибших

Катерина ТищенкоВоскресенье, 22 октября 2023, 18:15
Удар по терминалу Новой почты: эксперты идентифицировали всех погибших
последствия удара по терминалу "Новой почты", фото МВД

Эксперты идентифицировали тело шестого погибшего в результате российского удара С-300 по терминалу "Новой почты" под Харьковом вечером 21 октября.

Источник: начальник следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов в комментарии Суспільне Харків

Детали: Шестой погибший – 30-летний житель Харькова, уроженец Каменки Двуречанской громады.

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Прямая речь Болвинова: "Мы вывели ДНК-профиль погибшего и сравнили с его отцом, есть совпадение. Мы подтверждаем, что лицо, которое достали с места трагедии, идентифицировано. Отец и мать сразу его не узнали из-за того, что тело сильно обгорело".

Больше деталей: На месте удара нет воронки, потому что ракета С-300 могла взорваться раньше, рассказал начальник следственного управления.

"На месте мы не видим воронки, а видим огромную дыру в крыше. Есть такой вариант, что ракета могла в воздухе взорваться, могла взорваться на крыше", - сказал он.

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Что предшествовало: Ранее Болвинов сообщил, что один из погибших в результате российского удара по терминалу "Новой почты" в Харьковской области настолько обгорел, что его будут идентифицировать по ДНК.

Предыстория:

Темы: Харьковская областьракетный ударвойна
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