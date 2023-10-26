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Виробник російських ракет "Кинджал" отримує комплектуючі з Європи – The Insider

"Українська правда"Четвер, 26 жовтня 2023, 06:13
Виробник російських ракет Кинджал отримує комплектуючі з Європи – The Insider
Ракета Х-47М2 Кинжал, Міг-31К, фото wikipedia

Коломенська корпорація "Конструкторське бюро машинобудування" (КБМ), що виготовляє "Іскандери" та "Кинджали", продовжує отримувати комплектуючі з Європи та інших країн за допомогою фірм-посередників.

Джерело: The Insider

Деталі: Зокрема, журналісти з'ясували, що корпорація, що входить до складу Ростеху, одержує американські чіпи для ракет з Китаю. Їх закуповує московська компанія ТОВ "ЕТС Електронікс", створена 2021 році, у китайської фірми ETC Electronics Limited.

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Інші комплектуючі для ракет КБМ отримує із Європи. Наприклад, камери тепла та холоду імпортуються з Польщі через московську компанію ТОВ "Остек-Тест", а токарні верстати для КБМ закуповує у Німеччині ТОВ "KEB-Рус". Фірми-посередники також закуповують продукцію для КБМ у виробників з Литви, Латвії, Бельгії та Великої Британії.

Керує "Конструкторським бюро машинобудування" ще з радянських часів Сергій Пітіков. Його донька Майя Пітікова, за даними видання, живе неподалік Мальмо у Швеції. У розмові з журналістами вона заявила, що "путінський режим веде злочинну, криваву, безглузду війну", але від інших коментарів відмовилася: "Я не готова брати участь у розмові, яка з самого початку спрямована проти мого батька".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • В ніч на 4 травня над Києвом вперше успішно збили "гіперзвуковий" Х-47 "Кинджал".
  • Згодом командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук підтвердив, що українські військові таки збили російську ракету "Кинджал": "Вітаю український народ з історичною подією! Так, ми збили "не имеющий аналогов" Кинджал!".

Теми: зброяРосія
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