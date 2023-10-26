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Производитель российских ракет "Кинжал" получает комплектующие из Европы – The Insider

"Украинская правда"Четверг, 26 октября 2023, 06:13
Производитель российских ракет Кинжал получает комплектующие из Европы – The Insider
Ракета Х-47М2 Кинжал, Миг-31К, фото wikipedia

Коломенская корпорация "Конструкторское бюро машиностроения" (КБМ), производящая "Искандеры" и "Кинжалы", продолжает получать комплектующие из Европы и других стран с помощью фирм-посредников.

Источник: The Insider

Детали: В частности, журналисты выяснили, что входящая в состав Ростеха корпорация получает американские чипы для ракет из Китая. Их закупает московская компания ООО "ЭТС Электроникс", созданная в 2021 году, у китайской фирмы ETC Electronics Limited.

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Остальные комплектующие для ракет КБМ получает из Европы. К примеру, камеры тепла и холода импортируются из Польши через московскую компанию ООО "Остек-Тест", а токарные станки для КБМ закупает в Германии ООО "KEB-Рус". Фирмы-посредники также закупают продукцию для КБМ у производителей из Литвы, Латвии, Бельгии и Великобритании.

Руководит "Конструкторским бюро машиностроения" еще с советских времен Сергей Питиков. Его дочь Майя Питикова, по данным издания, живет недалеко от Мальмо в Швеции. В разговоре с журналистами она заявила, что "путинский режим ведет преступную, кровавую, бессмысленную войну", но от других комментариев отказалась: "Я не готова участвовать в разговоре, который изначально направлен против моего отца".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В ночь на 4 мая над Киевом впервые успешно сбили "гиперзвуковой" Х-47 "Кинжал".
  • Впоследствии командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук подтвердил, что украинские военные таки сбили российскую ракету "Кинжал": "Поздравляю украинский народ с историческим событием! Да, мы сбили "не имеющий аналогов" Кинжал!"

Темы: оружиеРосcия
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