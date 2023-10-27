Россия понесла большие потери под Авдеевкой, но еще может иметь тактические успехи – Белый дом

Российская армия понесла значительные потери в наступлении на Авдеевку, включая по меньшей мере 125 единиц бронетехники и тысячи солдат, однако в ближайшие месяцы еще может достичь определенных тактических успехов, считают в администрации президента США.

Источник: координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби на брифинге, который цитирует администрация президента США

Прямая речь Кирби: "Россия начала новое наступление на востоке Украины по нескольким линиям, в том числе вокруг Авдеевки, Лимана и Купянска. Я уже говорил об этом недавно, но это наступление не было неожиданностью. Мы наблюдали, как оно готовилось и приближалось.

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И мы предупреждали, что президент Путин все еще стремится завоевать Украину, и мы работали над тем, чтобы Украина имела оборудование, необходимое для защиты своей территории".

Детали: Кирби напомнил, что 26 октября США объявили еще один пакет помощи по безопасности, который включает средства противовоздушной обороны, противотанковые ракеты Javelin, больше артиллерийских боеприпасов и больше боеприпасов для высокомобильной артиллерийской ракетной системы, иначе известной как HIMARS.

По его словам, украинцы, используя все эти возможности, до сих пор "смогли удержаться и держать оборону против этого наступления, успешно отбивая российские танковые колонны, которые наступали на Авдеевку".

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По американским данным, с 11 октября Россия понесла значительные потери в этой наступательной попытке, включая по меньшей мере 125 единиц бронетехники вокруг Авдеевки и более батальонной техники.

Прямая речь Кирби: "Мы ожидаем новых российских атак. Это динамичный конфликт, и мы должны помнить, что Россия все еще сохраняет определенный наступательный потенциал и может достичь определенных тактических успехов в ближайшие месяцы.

Стремясь достичь такого результата в Авдеевке и других местах на поле боя, Россия продолжает пренебрегать жизнями своих солдат. Мы считаем, что они понесли тысячи жертв, пытаясь провести это наступление, некоторые из них – по приказу своих лидеров".

Детали: По словам представителя Белого дома, повторная попытка наступления России напоминает о том, что Владимир Путин не отказывается от своих стремлений захватить всю Украину.

Поэтому пока Россия продолжает свое грубое наступление, США должны продолжать поддерживать украинский народ в его самообороне, отметил Кирби.

Поэтому президент Джо Байден призывает Конгресс активизироваться и принять дополнительный запрос, который он выдвинул на прошлой неделе, включающий значительное количество ресурсов для Украины для ее самообороны, для ее гуманитарных и экономических нужд.

"Пришло время двигаться вперед с этим дополнительным финансированием, потому что время явно не на нашей стороне или на стороне Украины, которая движется вперед", – подытожил Кирби.