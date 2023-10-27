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Росіяни взялися розслідувати замах на Царьова

Альона Мазуренко П'ятниця, 27 жовтня 2023, 17:51
Росіяни взялися розслідувати замах на Царьова
ОЛЕГ ЦАРЬОВ СПІВПРАЦЮЄ З ОКУПАНТАМИ. СКРИНШОТ

Російсьве ФСБ взялося "розслідувати" замах на державного зрадника України і екснардепа ВРУ Олега Царьова, у якого стріляли в окупованій Ялті.

Джерело: ФСБ

Дослівно: "У ніч із 26 на 27 жовтня 2023 р. у м.Ялті скоєно замах на життя російського громадсько-політичного діяча Царьова Олега Анатолійовича.

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За цим фактом ФСБ Росії порушено кримінальну справу за ст. 277 ("Посягання на життя державного або громадського діяча") КК Росії".

Деталі: Там заявляють, що тривають невідкладні оперативно-розшукові заходи та слідчі дії.

 У Telegram-каналі Царьова повідомляють, що про стан його здоров'я позитивних новин немає.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: 27 жовтня стало відомо, що у державного зрадника і екснардепа Олега Царьова, який підтримує вторгнення РФ в Україну, стріляли, через що він у важкому стані.

Передісторія:

  • У травні 2022 року Шевченківський райсуд Києва заочно засудив Царьова до 12 років позбавлення волі.
  • У березні 2022 року Царьов прибув у Київську область разом із російською армією, а також закликав Юрія та Олександра Вілкулів здати Кривий Ріг російським окупантам.
  • Царьов неодноразово публікував у Telegram заклики до зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Теми: ЦарьоввбивствоФСБ
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