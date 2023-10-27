Росіяни взялися розслідувати замах на Царьова
Російсьве ФСБ взялося "розслідувати" замах на державного зрадника України і екснардепа ВРУ Олега Царьова, у якого стріляли в окупованій Ялті.
Джерело: ФСБ
Дослівно: "У ніч із 26 на 27 жовтня 2023 р. у м.Ялті скоєно замах на життя російського громадсько-політичного діяча Царьова Олега Анатолійовича.
За цим фактом ФСБ Росії порушено кримінальну справу за ст. 277 ("Посягання на життя державного або громадського діяча") КК Росії".
Деталі: Там заявляють, що тривають невідкладні оперативно-розшукові заходи та слідчі дії.
У Telegram-каналі Царьова повідомляють, що про стан його здоров'я позитивних новин немає.
Що було раніше: 27 жовтня стало відомо, що у державного зрадника і екснардепа Олега Царьова, який підтримує вторгнення РФ в Україну, стріляли, через що він у важкому стані.
Передісторія:
- У травні 2022 року Шевченківський райсуд Києва заочно засудив Царьова до 12 років позбавлення волі.
- У березні 2022 року Царьов прибув у Київську область разом із російською армією, а також закликав Юрія та Олександра Вілкулів здати Кривий Ріг російським окупантам.
- Царьов неодноразово публікував у Telegram заклики до зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.