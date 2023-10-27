Россияне взялись расследовать покушение на Царева
Российское ФСБ взялось "расследовать" покушение на государственного изменника Украины и экс-нардепа ВРУ Олега Царева, в которого стреляли в оккупированной Ялте.
Источник: ФСБ
Дословно: "В ночь с 26 на 27 октября 2023 г. в г. Ялте совершено покушение на жизнь российского общественно-политического деятеля Царева Олега Анатольевича.
По данному факту ФСБ России возбуждено уголовное дело по ст. 277 ("Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля") УК России".
Детали: Там заявляют, что продолжаются неотложные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.
В Telegram-канале Царева сообщают, что о состоянии его здоровья положительных новостей нет.
Что было раньше: 27 октября стало известно, что в государственного изменника и экс-нардепа Олега Царева, который поддерживает вторжение РФ в Украину, стреляли, из-за чего он в тяжелом состоянии.
Предыстория:
- В мае 2022 года Шевченковский райсуд Киева заочно приговорил Царева к 12 годам лишения свободы.
- В марте 2022 года Царев прибыл в Киевскую область вместе с российской армией, а также призвал Юрия и Александра Вилкулов сдать Кривой Рог российским оккупантам.
- Царев неоднократно публиковал в Telegram призывы к изменению границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины.