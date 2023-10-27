Россияне взялись расследовать покушение на Царева

Российское ФСБ взялось "расследовать" покушение на государственного изменника Украины и экс-нардепа ВРУ Олега Царева, в которого стреляли в оккупированной Ялте.

Источник: ФСБ

Дословно: "В ночь с 26 на 27 октября 2023 г. в г. Ялте совершено покушение на жизнь российского общественно-политического деятеля Царева Олега Анатольевича.

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По данному факту ФСБ России возбуждено уголовное дело по ст. 277 ("Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля") УК России".

Детали: Там заявляют, что продолжаются неотложные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

В Telegram-канале Царева сообщают, что о состоянии его здоровья положительных новостей нет.

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Что было раньше: 27 октября стало известно, что в государственного изменника и экс-нардепа Олега Царева, который поддерживает вторжение РФ в Украину, стреляли, из-за чего он в тяжелом состоянии.

Предыстория: