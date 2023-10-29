ХАМАС відпустить всіх заручників-росіян, бо Росія – це "найближчі друзі"
Неділя, 29 жовтня 2023, 03:23
Член політбюро та голова "відділу із зовнішніх зв'язків" ХАМАС Муса Абу Марзук заявив, що Росія просить у бойовиків інформацію про вісьмох людей, які перебувають у заручниках у Секторі Гази.
Джерело: РІА "Новости"
Пряма мова Марзук: "Від російської сторони через МЗС ми отримали список громадян, які мають подвійне громадянство. Ми до цього списку дуже уважно ставимося і ретельно оброблятимемо, тому що ми дивимося на Росію як на нашого найближчого друга".
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Деталі: За словами Марзука, ХАМАС зараз шукає людей зі списку російської сторони і відпустить їх.
Передісторія:
- За останніми даними, у заручниках ХАМАСу перебуває 222 людини.
- 28 жовтня стало відомо, що ізраїльські військові увійшли в Сектор Гази після інтенсивного обстрілу артилерією і ракетами, випущеними з військових літаків.
- У суботу лідер ХАМАС у Секторі Гази Яхья Сінвар запропонував обміняти заручників на в'язнів ізраїльських в'язниць.
- Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що другий етап війни проти ХАМАСу розпочався з введенням у п’ятницю ввечері нових наземних сил в Сектор Гази.
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