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ХАМАС відпустить всіх заручників-росіян, бо Росія – це "найближчі друзі"

"Українська правда"Неділя, 29 жовтня 2023, 03:23
ХАМАС відпустить всіх заручників-росіян, бо Росія – це найближчі друзі
РОДИЧІ ТА ДРУЗІ ІЗРАЇЛЬТЯН, ЯКИХ УТРИМУЄ В ЗАРУЧНИКАХ ХАМАС У СЕКТОРІ ГАЗИ, ПРОВЕЛИ АКЦІЮ У ТЕЛЬ-АВІВІ, ФОТО GETTY IMAGES

Член політбюро та голова "відділу із зовнішніх зв'язків" ХАМАС Муса Абу Марзук заявив, що Росія просить у бойовиків інформацію про вісьмох людей, які перебувають у заручниках у Секторі Гази. 

Джерело: РІА "Новости"

Пряма мова Марзук: "Від російської сторони через МЗС ми отримали список громадян, які мають подвійне громадянство. Ми до цього списку дуже уважно ставимося і ретельно оброблятимемо, тому що ми дивимося на Росію як на нашого найближчого друга".

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Деталі: За словами Марзука, ХАМАС зараз шукає людей зі списку російської сторони і відпустить їх.

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Теми: ХАМАСРосія
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