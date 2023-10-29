ХАМАС отпустит заложников-россиян, потому что Россия – это "ближайшие друзья"
Воскресенье, 29 октября 2023, 03:23
Член политбюро и глава "отдела по внешним связям" ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что Россия просит у боевиков информацию о восьми людях, которые находятся в заложниках в Секторе Газа.
Источник: РИА "Новости"
Прямая речь Марзука: "От российской стороны через МИД мы получили список граждан, которые имеют двойное гражданство. Мы к этому списку очень внимательно относимся и будем тщательно обрабатывать, потому что мы смотрим на Россию как на нашего ближайшего друга".
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Детали: По словам Марзука, ХАМАС сейчас ищет людей из списка российской стороны и отпустит их.
Предыстория:
- По последним данным, в заложниках ХАМАС находится 222 человека.
- 28 октября стало известно, что израильские военные вошли в Сектор Газа после интенсивного обстрела артиллерией и ракетами, выпущенными с военных самолетов.
- В этот же день лидер ХАМАС в Секторе Газа Яхья Синвар предложил обменять заложников на узников израильских тюрем.
- Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что второй этап войны против ХАМАСа начался с введением в пятницу вечером новых наземных сил в Сектор Газа.
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