ХАМАС отпустит заложников-россиян, потому что Россия – это "ближайшие друзья"

РОДСТВЕННИКИ И ДРУЗЬЯ ИЗРАИЛЬТЯН, УДЕРЖИВАЕМЫХ В ЗАЛОЖНИКАХ ХАМАС В СЕКТОРЕ ГАЗЫ, ПРОВЕЛИ АКЦИЮ В ТЕЛЬ-АВИВЕ, ФОТО GETTY IMAGES

Член политбюро и глава "отдела по внешним связям" ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что Россия просит у боевиков информацию о восьми людях, которые находятся в заложниках в Секторе Газа.

Источник: РИА "Новости"

Прямая речь Марзука: "От российской стороны через МИД мы получили список граждан, которые имеют двойное гражданство. Мы к этому списку очень внимательно относимся и будем тщательно обрабатывать, потому что мы смотрим на Россию как на нашего ближайшего друга".

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Детали: По словам Марзука, ХАМАС сейчас ищет людей из списка российской стороны и отпустит их.

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