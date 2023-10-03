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ЗСУ відбили атаки росіян на 5 напрямках, за добу було 35 боєзіткнень − Генштаб

Ірина БалачукВівторок, 3 жовтня 2023, 07:26
ЗСУ відбили атаки росіян на 5 напрямках, за добу було 35 боєзіткнень − Генштаб
Фото ілюстративне з Facebook ОК "Південь"

Сили оборони України відбили атаки окупантів на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Шахтарському та Запорізькому напрямках, завдали ударів по районах зосередження росіян та їх техніки.  

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 3 жовтня

Дослівно Генштаб: "Протягом минулої доби відбулося 35 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 8 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 27 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави".  

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Деталі: На Лиманському напрямку Сили оборони відбили атаки росіян в районі населеного пункту Макіївка Луганської області.

На Бахмутському напрямку загарбники безуспішно намагалися відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку росіян намагалися відновити втрачене положення в районі Авдіївки Донецької області, але успіху не мали. Крім того, українські захисники успішно відбили атаки ворога в районі східніше Степового Донецької області. Ворог здійснив 10 невдалих атак в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

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На Шахтарському напрямку українські воїни успішно відбили атаки противника поблизу Старомайорського та Рівнополя Донецької області.

На Запорізькому напрямку росіяни безуспішно намагалися відновити втрачене положення західніше Вербового та південно-східніше Малої Токмачки Запорізької області.

Сили оборони України продовжують наступати на Мелітопольському та на Бахмутському напрямках, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, закріпляються на зайнятих рубежах та виснажують ворога.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та наносять успішне ураження по тилах противника.

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять активну диверсійну діяльність, щоб не допустити перекидання українських військ на загрозливі напрямки, нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж держкордону в Бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку окупанти штурмових дій не вели.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 1 − по зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, 2 станції РЕБ та 4 артилерійських засоби противника.

Теми: УкраїнавійнаГенштаб
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