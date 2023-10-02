Наступна Рада асоціації Україна-ЄС відбудеться в грудні

Чергове, дев’яте за рахунком засідання Ради асоціації Україна-ЄС, яке відстежує прогрес у втіленні Угоди про асоціацію, відбудеться в грудні.

Джерело: повідомив прем’єр-міністр України Дмитро Шмигаль за підсумками зустрічі з високим представником ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозепом Боррелем, пише "Європейська правда".

Деталі: "Україна та ЄС проведуть наступне засідання Ради асоціації в грудні цього року. Про це домовилися під час зустрічі з високим представником Євросоюзу Жозепом Боррелем", – написав український прем’єр у Telegram.

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Він не уточнив, де й коли саме відбуватиметься засідання Ради асоціації.

Нагадаємо, останнє засідання Ради асоціації Україна-ЄС відбулось 5 вересня 2022 року в Брюсселі. За його підсумками сторони підписали чотири секторальні угоди.

Рада асоціації Україна-ЄС функціонує відповідно до Угоди про асоціацію і здійснює контроль і моніторинг застосування і виконання Угоди та періодично переглядає функціонування Угоди у світлі її цілей.

ВІДЕО ДНЯ

Рада асоціації складається з членів уряду України та членів Ради ЄС та Європейської комісії. Делегацію України на засіданнях очолює прем’єр-міністр, делегацію ЄС – високий представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики.