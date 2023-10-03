На Східному напрямку за одну добу бійці ССО знищили 27 росіян і вивели з ладу "Нону"
Вівторок, 3 жовтня 2023, 13:30
Сили спеціальних операцій розповіли, як за одну добу ліквідували майже три десятки російських загарбників.
Джерело: пресслужба ССО
Дослівно: "На східному операційному напрямку за одну добу бійцями ССО було знищено 27 окупантів, ще 10 зазнали поранень.
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Також виведено з ладу самохідну артилерійську установку 2С9 "Нона".
Це була продуктивна доба! Йдемо далі".
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Деталі: У пресслужбі зазначають, що на оприлюдненому відео – окремі кадри роботи операторів ССО (українські FPV-дрони скидають боєприпаси на голови ворога – ред.).