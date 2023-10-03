Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Східному напрямку за одну добу бійці ССО знищили 27 росіян і вивели з ладу "Нону"

Валентина РоманенкоВівторок, 3 жовтня 2023, 13:30
На Східному напрямку за одну добу бійці ССО знищили 27 росіян і вивели з ладу Нону
Сили спецоперацій. ілюстративне фото ССО

Сили спеціальних операцій розповіли, як за одну добу ліквідували майже три десятки російських загарбників.

Джерело: пресслужба ССО

Дослівно: "На східному операційному напрямку за одну добу бійцями ССО було знищено 27 окупантів, ще 10 зазнали поранень.

Реклама:

Також виведено з ладу самохідну артилерійську установку 2С9 "Нона".

Це була продуктивна доба! Йдемо далі".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: У пресслужбі зазначають, що на оприлюдненому відео – окремі кадри роботи операторів ССО (українські FPV-дрони скидають боєприпаси на голови ворога – ред.).

Теми: ССОвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ зібрала докази державної зради ексведучої телеканалів Медведчука

У Кадирова були проблеми з нирками, але він одужав – Буданов

Кількість загиблих в Ізраїлі українців зросла до семи

Російський корабель "Павел Державин" отримав пошкодження біля Севастополя – речник ВМС

фотоУ Києві озброєний чоловік намагався захопити бізнес-центр – його затримали

Ізраїль атакував елітний підрозділ ХАМАС у Газі: ліквідували високопоставленого офіцера

Усі новини...
ССО
Бійці ССО влаштували феєричну детонацію: знищено 7 одиниць техніки і склад окупантів
ЗСУ ліквідували командувача штабу ЧФ під час удару по Севастополю - ССО
Таємний IT-івець у Чорнобаївці, HIMARS, "п'яна" флешка та Джарилгач. Як українські партизани допомагають звільняти Україну
Останні новини
12:44
фотоУ Києві під час пожежі жінка вистрибнула з вікна і загинула
12:39
Україна готується значно збільшити експорт зерна через Румунію і Молдову – Шмигаль
12:38
Буданов про війну: Ми вибилися з графіка
12:26
СБУ зібрала докази державної зради ексведучої телеканалів Медведчука
12:10
У Кадирова були проблеми з нирками, але він одужав – Буданов
12:04
У lifecell прокоментували арешт корпоративних прав російських олігархів: "Не мають жодного контролю"
11:56
Газа не отримає світло, воду і пальне, поки не звільнить заручників – міненергетики Ізраїлю
11:50
Україна хоче створити ринок послуг з розмінування та віддати його під патронат країн-партнерів
11:48
Буданов: Нас знову чекає битва за електроенергію
11:46
У США закликали Зеленського зосередитися на боротьбі з корупцією
Усі новини...
Реклама: