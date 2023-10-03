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Бійці ССО влаштували феєричну детонацію: знищено 7 одиниць техніки і склад окупантів

Валентина РоманенкоВівторок, 3 жовтня 2023, 11:58
Бійці ССО влаштували феєричну детонацію: знищено 7 одиниць техніки і склад окупантів
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На Запорізькому напрямку бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили 5 БМП, 2 вантажівки та польовий склад окупантів.

Джерело: пресслужба ССО

Деталі: Зазначається, що в ході виконання бойових завдань на Запорізькому напрямку було отримано інформацію про переміщення техніки противника.

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Група БпАК Сил спецоперацій розпочала повітряну розвідку з метою виявлення та підтвердження цілей.

Ворог вирішив зосередити ймовірні підрозділи резерву в лісосмузі, проте його швидко виявили.

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Інформацію оперативно передали артилерійському підрозділу Сил оборони, вогневого ураження було завдано негайно.

Вказано також, що в результаті детонації та займання пошкоджень (та ймовірно подальшого знищення) зазнала й інша техніка противника.

Теми: ССОвійна
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