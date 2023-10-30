Путін скликає велику нараду через антисемітські погроми в Махачкалі

Президент Росії Володимир Путін через погроми з пошуком євреїв в аеропорту Махачкали у понеділок 30 жовтня проведе велику нараду за участі силовиків, прем′єра та парламентарів.

Джерело: "Интерфакс", пропагандисти "ТАСС" з посиланням на прессекретаря президента країни-агресора Дмитра Пєскова

Пряма мова: "Путін планує сьогодні орієнтовно о 19.00 провести велику представницьку нараду і обговорити на ній спроби Заходу використовувати події на Близькому Сході для розколу російського суспільства. Відбудеться детальна розмова".

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Деталі: Як зазначив Пєсков, захід відбудеться в очному режимі. За його словами, буде виступ Путіна, а далі, як очікується, нарада пройде в закритому режимі.

Пєсков не став коментувати каральні заходи, які може Кремль застосувати щодо учасників заворушень у Махачкалі, запропонувавши дочекатися наради.

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