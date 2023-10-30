Путін скликає велику нараду через антисемітські погроми в Махачкалі
Президент Росії Володимир Путін через погроми з пошуком євреїв в аеропорту Махачкали у понеділок 30 жовтня проведе велику нараду за участі силовиків, прем′єра та парламентарів.
Джерело: "Интерфакс", пропагандисти "ТАСС" з посиланням на прессекретаря президента країни-агресора Дмитра Пєскова
Пряма мова: "Путін планує сьогодні орієнтовно о 19.00 провести велику представницьку нараду і обговорити на ній спроби Заходу використовувати події на Близькому Сході для розколу російського суспільства. Відбудеться детальна розмова".
Деталі: Як зазначив Пєсков, захід відбудеться в очному режимі. За його словами, буде виступ Путіна, а далі, як очікується, нарада пройде в закритому режимі.
Пєсков не став коментувати каральні заходи, які може Кремль застосувати щодо учасників заворушень у Махачкалі, запропонувавши дочекатися наради.
Передісторія:
- У неділю 29 жовтня в Махачкалі (Дагестан, РФ) учасники антисемітської акції увірвалися в аеропорт і намагалися проникнути в літак із Тель-Авіва, шукаючи євреїв, а росіян пропускали.
- Канцелярія прем'єр-міністра і Міністерство закордонних справ Ізраїлю висловили сподівання, що російські правоохоронні органи забезпечать безпеку всіх ізраїльських громадян і євреїв.
- Президент України Володимир Зеленський після відео зі штурмом аеропорту Махачкали з пошуком євреїв заявив, що російський антисемітизм і ненависть до інших націй – системні й глибоко вкорінені.
- У НАТО заявили, що заворушення в дагестанському аеропорту Махачкала не вигідні Кремлю, хоч вони і є результат розпалювання ненависті російською пропагандою.
- Голова Дагестану Сергій Меліков заявив, що погроми з пошуком євреїв в аеропорту Махачкали сталися через заклики з України. За даними Gulagu.net, ФСБ РФ буде вказувати на "український слід" в антисемітських погромах у Дагестані.