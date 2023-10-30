Путин созывает большое совещание из-за антисемитских погромов в Махачкале
Президент России Владимир Путин из-за погромов с поиском евреев в аэропорту Махачкалы в понедельник 30 октября проведет большое совещание с участием силовиков, премьера и парламентариев.
Источник: "Интерфакс", пропагандисты "ТАСС" со ссылкой на пресс-секретаря президента страны-агрессора Дмитрия Пескова
Прямая речь: "Путин планирует сегодня ориентировочно в 19.00 провести большое представительное совещание и обсудить на нем попытки Запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола российского общества. Состоится детальный разговор".
Детали: Как отметил Песков, мероприятие состоится в очном режиме. По его словам, будет выступление Путина, а дальше, как ожидается, совещание пройдет в закрытом режиме.
Песков не стал комментировать карательные меры, которые может Кремль применить в отношении участников беспорядков в Махачкале, предложив дождаться совещания.
Предыстория:
- В воскресенье 29 октября в Махачкале (Дагестан, РФ) участники антисемитской акции ворвались в аэропорт и пытались проникнуть в самолет из Тель-Авива, ища евреев, а россиян пропускали.
- Канцелярия премьер-министра и Министерство иностранных дел Израиля выразили надежду, что российские правоохранительные органы обеспечат безопасность всех израильских граждан и евреев.
- Президент Украины Владимир Зеленский после видео со штурмом аэропорта Махачкалы с поиском евреев заявил, что российский антисемитизм и ненависть к другим нациям – системны и глубоко укоренены.
- В НАТО заявили, что беспорядки в дагестанском аэропорту Махачкала не выгодны Кремлю, хоть они и являются результатом разжигания ненависти российской пропагандой.
- Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что погромы с поиском евреев в аэропорту Махачкалы произошли из-за призывов из Украины. По данным Gulagu.net, ФСБ РФ будет указывать на "украинский след" в антисемитских погромах в Дагестане.