Президент России Владимир Путин из-за погромов с поиском евреев в аэропорту Махачкалы в понедельник 30 октября проведет большое совещание с участием силовиков, премьера и парламентариев.

Источник: "Интерфакс", пропагандисты "ТАСС" со ссылкой на пресс-секретаря президента страны-агрессора Дмитрия Пескова

Прямая речь: "Путин планирует сегодня ориентировочно в 19.00 провести большое представительное совещание и обсудить на нем попытки Запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола российского общества. Состоится детальный разговор".

Реклама:

Детали: Как отметил Песков, мероприятие состоится в очном режиме. По его словам, будет выступление Путина, а дальше, как ожидается, совещание пройдет в закрытом режиме.

Песков не стал комментировать карательные меры, которые может Кремль применить в отношении участников беспорядков в Махачкале, предложив дождаться совещания.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ