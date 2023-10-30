МЗС України про погроми в Махачкалі: пропаганда виплекала антисемітизм у росіянах
Міністерство закордонних справ України вказує, що погроми з пошуком євреїв у Дагестані є наслідком методичної роботи російської державної пропаганди з укорінюванням ненависництва до інших народів.
Джерело: речник МЗС Олег Ніколенко у Facebook
Пряма мова: "Події в Махачкалі відзеркалюють глибоко вкорінений антисемітизм російських еліт та суспільства.
Погрози розправитися із євреями — наслідок роботи російської державної пропаганди, яка десятиліттями культивувала серед росіян почуття ненависті до інших народів. Пригадаємо, що не так давно президент Путін та міністр закордонних справ Лавров виступали із образливими антисемітськими заявами.
Звинувачення МЗС РФ на адресу України в причетності до подій в Дагестані — намагання перекласти відповідальність з хворої голови на здорову".
Деталі: Ніколенко висловив глибоке переконання, що міжнародна спільнота має рішуче реагувати на прояви расової ненависті в Росії та будь-де в світі.
Передісторія:
- У неділю 29 жовтня в Махачкалі (Дагестан, РФ) учасники антисемітської акції увірвалися в аеропорт і намагалися проникнути в літак із Тель-Авіва, шукаючи євреїв, а росіян пропускали.
- Канцелярія прем'єр-міністра і Міністерство закордонних справ Ізраїлю висловили сподівання, що російські правоохоронні органи забезпечать безпеку всіх ізраїльських громадян і євреїв.
- Президент України Володимир Зеленський після відео зі штурмом аеропорту Махачкали з пошуком євреїв заявив, що російський антисемітизм і ненависть до інших націй – системні й глибоко вкорінені.
- У НАТО заявили, що заворушення в дагестанському аеропорту Махачкала не вигідні Кремлю, хоч вони і є результат розпалювання ненависті російською пропагандою.
- Голова Дагестану Сергій Меліков заявив, що погроми з пошуком євреїв в аеропорту Махачкали сталися через заклики з України. За даними Gulagu.net, ФСБ РФ буде вказувати на "український слід" в антисемітських погромах у Дагестані.