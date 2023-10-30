МЗС України про погроми в Махачкалі: пропаганда виплекала антисемітизм у росіянах

Міністерство закордонних справ України вказує, що погроми з пошуком євреїв у Дагестані є наслідком методичної роботи російської державної пропаганди з укорінюванням ненависництва до інших народів.

Джерело: речник МЗС Олег Ніколенко у Facebook

Пряма мова: "Події в Махачкалі відзеркалюють глибоко вкорінений антисемітизм російських еліт та суспільства.

Реклама:

Погрози розправитися із євреями — наслідок роботи російської державної пропаганди, яка десятиліттями культивувала серед росіян почуття ненависті до інших народів. Пригадаємо, що не так давно президент Путін та міністр закордонних справ Лавров виступали із образливими антисемітськими заявами.

Звинувачення МЗС РФ на адресу України в причетності до подій в Дагестані — намагання перекласти відповідальність з хворої голови на здорову".

Деталі: Ніколенко висловив глибоке переконання, що міжнародна спільнота має рішуче реагувати на прояви расової ненависті в Росії та будь-де в світі.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: