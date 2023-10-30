МИД Украины о погромах в Махачкале: пропаганда взлелеяла антисемитизм в россиянах

Министерство иностранных дел Украины указывает, что погромы с поиском евреев в Дагестане являются следствием методической работы российской государственной пропаганды с укоренением ненависти к другим народам.

Источник: спикер МИД Олег Николенко в Facebook

Прямая речь: "События в Махачкале отражают глубоко укоренившийся антисемитизм российских элит и общества.

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Угрозы расправиться с евреями - следствие работы российской государственной пропаганды, которая десятилетиями культивировала среди россиян чувство ненависти к другим народам. Вспомним, что не так давно президент Путин и министр иностранных дел Лавров выступали с оскорбительными антисемитскими заявлениями.

Обвинения МИД РФ в адрес Украины в причастности к событиям в Дагестане - попытка переложить ответственность с больной головы на здоровую".

Детали: Николенко выразил глубокое убеждение, что международное сообщество должно решительно реагировать на проявления расовой ненависти в России и где-либо в мире.

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