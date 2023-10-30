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МИД Украины о погромах в Махачкале: пропаганда взлелеяла антисемитизм в россиянах

Валентина РоманенкоПонедельник, 30 октября 2023, 17:56
МИД Украины о погромах в Махачкале: пропаганда взлелеяла антисемитизм в россиянах
фото из соцсетей

Министерство иностранных дел Украины указывает, что погромы с поиском евреев в Дагестане являются следствием методической работы российской государственной пропаганды с укоренением ненависти к другим народам.

Источник: спикер МИД Олег Николенко в Facebook

Прямая речь: "События в Махачкале отражают глубоко укоренившийся антисемитизм российских элит и общества.

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Угрозы расправиться с евреями - следствие работы российской государственной пропаганды, которая десятилетиями культивировала среди россиян чувство ненависти к другим народам. Вспомним, что не так давно президент Путин и министр иностранных дел Лавров выступали с оскорбительными антисемитскими заявлениями.

Обвинения МИД РФ в адрес Украины в причастности к событиям в Дагестане - попытка переложить ответственность с больной головы на здоровую".

Детали: Николенко выразил глубокое убеждение, что международное сообщество должно решительно реагировать на проявления расовой ненависти в России и где-либо в мире.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • В воскресенье 29 октября в Махачкале (Дагестан, РФ) участники антисемитской акции ворвались в аэропорт и пытались проникнуть в самолет из Тель-Авива, ища евреев, а россиян пропускали.
  • Канцелярия премьер-министра и Министерство иностранных дел Израиля выразили надежду, что российские правоохранительные органы обеспечат безопасность всех израильских граждан и евреев.
  • Президент Украины Владимир Зеленский после видео со штурмом аэропорта Махачкалы с поиском евреев заявил, что российский антисемитизм и ненависть к другим нациям – системны и глубоко укоренены.
  • В НАТО заявили, что беспорядки в дагестанском аэропорту Махачкала не выгодны Кремлю, хоть они и являются результатом разжигания ненависти российской пропагандой. 
  • Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что погромы с поиском евреев в аэропорту Махачкалы произошли из-за призывов из Украины. По данным Gulagu.net, ФСБ РФ будет указывать на "украинский след" в антисемитских погромах в Дагестане.

Темы: Росcияскандал
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