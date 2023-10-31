Єменські бойовики заявили, що вдарили по Ізраїлю ракетами та безпілотниками
Єменські бойовики-хусити взяли на себе відповідальність за запуск безпілотників, крилатих та балістичних ракет по ізраїльському місту Ейлат на півдні країни.
Джерело: The Times of Israel
Деталі: Представник хуситів Яхья Сарі заявив, що бойовики здійснили атаку "через почуття релігійної, моральної, гуманітарної та національної відповідальності" перед жителями Гази, а також "перед обличчям слабкості арабського світу та змови деяких арабських країн з Ізраїлем".
За його словами, атака була викликана "вимогами єменського народу".
Це була третя атака проти Ізраїлю з початку війни, сказав він. Також Яхья Сарі пообіцяв, що бойовики завдаватимуть подальших ударів по Ізраїлю за допомогою ракет і безпілотників.
За даними видання, запущені ракети та безпілотники були збиті і перехоплені системою протиповітряної оборони та літаками.
Довідково: Хусити, які захопили столицю Ємену Сану у 2014 році і контролюють великі території країни, є так званою "частиною осі опору" Ізраїлю поряд з ХАМАС за підтримки Ірану.
Передісторія:
- Ізраїльсько-палестинський конфлікт загострився 7 жовтня, коли ХАМАС атакував Ізраїль ракетами.
- 9 жовтня в Ізраїлі заявили, що повернули під контроль усі райони на кордоні біля Сектора Гази. Наразі Ізраїль планує наземний наступ на Сектор Гази, який може тривати три місяці. The New York Times повідомило, що Ізраїлю довелось перенести проведення наземної операції в Секторі Гази.
- Ізраїльські військові 27 жовтня увійшли в Сектор Гази після інтенсивного обстрілу артилерією і ракетами, випущеними з військових літаків.