Єменські бойовики заявили, що вдарили по Ізраїлю ракетами та безпілотниками

Єменські бойовики-хусити взяли на себе відповідальність за запуск безпілотників, крилатих та балістичних ракет по ізраїльському місту Ейлат на півдні країни.

Джерело: The Times of Israel

Деталі: Представник хуситів Яхья Сарі заявив, що бойовики здійснили атаку "через почуття релігійної, моральної, гуманітарної та національної відповідальності" перед жителями Гази, а також "перед обличчям слабкості арабського світу та змови деяких арабських країн з Ізраїлем".

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За його словами, атака була викликана "вимогами єменського народу".

Це була третя атака проти Ізраїлю з початку війни, сказав він. Також Яхья Сарі пообіцяв, що бойовики завдаватимуть подальших ударів по Ізраїлю за допомогою ракет і безпілотників.

За даними видання, запущені ракети та безпілотники були збиті і перехоплені системою протиповітряної оборони та літаками.

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Довідково: Хусити, які захопили столицю Ємену Сану у 2014 році і контролюють великі території країни, є так званою "частиною осі опору" Ізраїлю поряд з ХАМАС за підтримки Ірану.

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