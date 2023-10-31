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Йеменские боевики заявили, что ударили по Израилю ракетами и беспилотниками

Станислав ПогориловВторник, 31 октября 2023, 16:40
Йеменские боевики заявили, что ударили по Израилю ракетами и беспилотниками
Фото: Getty Images

Йеменские боевики-хуситы взяли на себя ответственность за запуск беспилотников, крылатых и баллистических ракет по израильскому городу Эйлат на юге страны.

Источник: The Times of Israel

Детали: Представитель хуситов Яхья Сари заявил, что боевики совершили атаку "из-за чувства религиозной, моральной, гуманитарной и национальной ответственности" перед жителями Газы, а также перед лицом слабости арабского мира и заговора некоторых арабских стран с Израилем".

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По его словам, атака была вызвана "требованиями йеменского народа".

Это была третья атака против Израиля с начала войны, сказал он. Также Яхья Сари пообещал, что боевики будут наносить дальнейшие удары по Израилю с помощью ракет и беспилотников.

По данным издания, запущенные ракеты и беспилотники были сбиты и перехвачены системой противовоздушной обороны и самолетами.

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Справочно: Хуситы, захватившие столицу Йемена Сану в 2014 году и контролирующие обширные территории страны, являются так называемой "частью оси сопротивления" Израилю наряду с ХАМАС при поддержке Ирана.

Предыстория:

  • Израильско-палестинский конфликт обострился 7 октября, когда ХАМАС атаковал Израиль ракетами.
  • 9 октября в Израиле заявили, что вернули под контроль все районы на границе возле Сектора Газа. Сейчас Израиль планирует наземное наступление на Сектор Газа, которое может длиться три месяца. The New York Times сообщило, что Израилю пришлось перенести проведение наземной операции в Секторе Газа.
  • Израильские военные 27 октября вошли в Сектор Газы после интенсивного обстрела артиллерией и ракетами, выпущенными с военных самолетов.

Темы: Израильвойнаракетный удар
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