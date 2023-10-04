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На Заході вичерпуються запаси зброї, яку можна віддати Україні: пора нарощувати виробництво

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 4 жовтня 2023, 12:52
На Заході вичерпуються запаси зброї, яку можна віддати Україні: пора нарощувати виробництво
фото: фб Генштаба

Декілька західних посадовців публічно заговорили про те, що у країн НАТО завершуються запаси зброї та боєприпасів, які вони можуть віддавати Україні без ризиків для себе, і слід якнайшвидше нарощувати виробництво.

Джерело: "Європейська правда", CNN

Деталі: Очільник Військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер під час дискусії на Варшавському безпековому форумі зазначив, що у запасах зброї "вже проглядається дно". 

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"Ми віддаємо Україні системи озброєння та боєприпаси – і це чудово, але віддаємо ми не з повних складів. Ми почали віддавати їх зі складів, заповнених на половину чи менше, і ці запаси зараз завершуються", – сказав Бауер. 

Міністр Збройних сил у Міністерстві оборони Великої Британії Джеймс Гіппі на цій же панелі наголосив, що хоча проблема із запасами є, допомога Україні має продовжуватися "сьогодні, завтра, післязавтра і так день за днем", а для цього західні держави мають наростити виробництво боєприпасів. 

Експерт Atlantic Council Томас Варрік минулого тижня зауважив, що через довше очікування необхідної зброї Україна відкладала початок контрнаступу, що дало російським військам час краще закріпитися і ускладнило контрнаступ, коли він почався. "Українські сили довели, що добре вміють адаптуватися, але їм потрібно достатньо боєприпасів і зброї", – зазначив Варрік. 

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"(Наша) неспроможність забезпечити вчасну закупівлю і поставки може зірвати важливі українські операції з повернення своєї території чи оборони у разі майбутніх російських наступів… Без додаткового фінансування зараз нам доведеться відкладати чи згортати допомогу за поточними потребами України, які є життєво важливими і невідкладними вже зараз – як ракети для ППО і боєприпаси", – зауважив у листі до лідерів Конгресу представник Пентагону Майкл Маккорд минулої п’ятниці.

З неофіційного спілкування з представниками Пентагону у липні CNN дізналися, що ЗСУ за добу вистрілюють 2-3 тисячі артилерійських боєприпасів. На той момент США передали їх вже понад 2 млн. За чутками, саме через швидке вичерпання запасів снарядів до 155-мм гаубиць США врешті погодилися надати кластерні боєприпаси. 

Також цього тижня The Telegraph з посиланням на неназваного військового високопосадовця повідомило, що у Британії фактично закінчилася зброя, яку вона може передавати Україні без ризиків для себе. 

Ці заяви стали додатковим тривожним сигналом після подій у США, де у тимчасовий бюджет не включили пакет допомоги Україні через суперечки з ультраправими республіканцями, а тепер ухвалення наступних законів відкладається на невизначений час у зв’язку з безпрецедентною відставкою спікера Палати представників. 

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Теми: війназброя
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