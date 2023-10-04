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На Западе исчерпываются запасы оружия, которое можно отдать Украине: пора наращивать производство

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 4 октября 2023, 12:52
На Западе исчерпываются запасы оружия, которое можно отдать Украине: пора наращивать производство
фото: фб Генштаба

Несколько западных чиновников публично заговорили о том, что у стран НАТО заканчиваются запасы оружия и боеприпасов, которые они могут отдавать Украине без рисков для себя, и следует как можно быстрее наращивать производство.

Источник: "Европейская правда", CNN

Детали: Глава Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр во время дискуссии на Варшавском форуме по безопасности, отметил, что в запасах оружия "уже просматривается дно".

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"Мы отдаем Украине системы вооружения и боеприпасы – и это замечательно, но отдаем мы не с полных складов. Мы начали отдавать их со складов, заполненных наполовину или меньше, и эти запасы сейчас завершаются", – сказал Бауэр.

Министр Вооруженных сил в Министерстве обороны Великобритании Джеймс Хиппи на этой же панели отметил, что хотя проблема с запасами есть, помощь Украине должна продолжаться "сегодня, завтра, послезавтра и так день за днем", а для этого западные государства должны нарастить производство боеприпасов.

Эксперт Atlantic Council Томас Варрик на прошлой неделе отметил, что из-за более долгого ожидания необходимого оружия Украина откладывала начало контрнаступления, что дало российским войскам время лучше закрепиться и усложнило контрнаступление, когда оно началось. "Украинские силы доказали, что хорошо умеют адаптироваться, но им нужно достаточно боеприпасов и оружия", – отметил Варрик.

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"(Наша) неспособность обеспечить своевременную закупку и поставки может сорвать важные украинские операции по возвращению своей территории или обороны в случае будущих российских наступлений... Без дополнительного финансирования сейчас нам придется откладывать или сворачивать помощь по текущим потребностям Украины, которые являются жизненно важными и неотложными уже сейчас – как ракеты для ПВО и боеприпасы", – отметил в письме к лидерам Конгресса представитель Пентагона Майкл Маккорд в прошлую пятницу.

Из неофициального общения с представителями Пентагона в июле CNN узнали, что ВСУ за сутки выстреливают 2-3 тысячи артиллерийских боеприпасов. На тот момент США передали их уже более 2 млн. По слухам, именно из-за быстрого исчерпания запасов снарядов к 155-мм гаубицам США наконец согласились предоставить кластерные боеприпасы.

Также на этой неделе The Telegraph со ссылкой на неназванного военного чиновника сообщило, что у Британии фактически закончилось оружие, которое она может передавать Украине без рисков для себя.

Эти заявления стали дополнительным тревожным сигналом после событий в США, где во временный бюджет не включили пакет помощи Украине из-за споров с ультраправыми республиканцами, а теперь принятие следующих законов откладывается на неопределенное время в связи с беспрецедентной отставкой спикера Палаты представителей.

Напомним:

Темы: войнаоружие
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