Пашинян поїде в Іспанію попри відмову Алієва: сподівається на мирну угоду

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян візьме участь у саміті Європейської політичної спільноти 5 жовтня в Іспанії попри відмову їхати туди азербайджанського президента Ільхама Алієва.

Джерело: Пашинян під час виступу у вірменському парламенті в середу, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Вірменський прем’єр зазначив, що до новини про відмову Алієва їхати в Іспанію Єреван оцінював як "дуже ймовірний" шанс на підписання мирної угоди між країнами, але скасовувати заплановану поїздку не буде.

Реклама:

Пряма мова: "Ми поїдемо й проведемо там (у Гранаді. – Ред.) зустрічі та спробуємо детальніше представити наші позиції. Звісно, нам шкода, що зустріч (із Алієвим. – Ред.) не відбудеться, але ми сподіваємось, що концептуальний документ, який є на столі, буде підписаний у підходящий час. Я готовий підписати цей документ".

Пашинян запевнив, що мирний договір, про який ідеться, не буде суперечити інтересам Азербайджану та "повністю відповідає" інтересам Вірменії.

Що передувало:

ВІДЕО ДНЯ