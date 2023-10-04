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Пашинян поїде в Іспанію попри відмову Алієва: сподівається на мирну угоду

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 4 жовтня 2023, 16:52
Пашинян поїде в Іспанію попри відмову Алієва: сподівається на мирну угоду
ФОТО: PRIMEMINISTER.AM

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян  візьме участь у саміті Європейської політичної спільноти 5 жовтня в Іспанії попри відмову їхати туди азербайджанського президента Ільхама Алієва.

Джерело: Пашинян під час виступу у вірменському парламенті в середу, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Вірменський прем’єр зазначив, що до новини про відмову Алієва їхати в Іспанію Єреван оцінював як "дуже ймовірний" шанс на підписання мирної угоди між країнами, але скасовувати заплановану поїздку не буде.

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Пряма мова: "Ми поїдемо й проведемо там (у Гранаді. – Ред.) зустрічі та спробуємо детальніше представити наші позиції. Звісно, нам шкода, що зустріч (із Алієвим. – Ред.) не відбудеться, але ми сподіваємось, що концептуальний документ, який є на столі, буде підписаний у підходящий час. Я готовий підписати цей документ".

Пашинян запевнив, що мирний договір, про який ідеться, не буде суперечити інтересам Азербайджану та "повністю відповідає" інтересам Вірменії.

Що передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • Раніше стало відомо, що запланована на 5 жовтня у Гранаді зустріч президента Азербайджану Ільхама Алієва, прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна за участю президента Євроради Шарля Мішеля, канцлера Німеччини Олафа Шольца та президента Франції Емманюеля Макрона не відбудеться.
  • Нагадаємо, президент Азербайджану Ільхам Алієв після стрімкої військової операції у Карабаху заявив про "більш сприятливі можливості" для мирної угоди з Вірменією.
  • А спікер парламенту Вірменії Ален Сімонян говорив, що майбутня зустріч лідерів Вірменії та Азербайджану стане реальною можливістю укласти мирну угоду.

Теми: ВірменіяАзербайджанІспанія
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