Россия перебросила 14 кораблей Черноморского флота в Новороссийск – эксперт OSINT

Спутниковые снимки от 1 октября свидетельствуют, что 14 кораблей Черноморского флота РФ перебросили из аннексированного Севастополя в Новороссийск в Краснодарском крае России.

Источник: американский OSINT-исследователь MT Anderson в Twitter со ссылкой на данные спутников

Детали: По словам аналитика, в Новороссийск перебазировались два фрегата проекта 11356 "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров", три дизельные подводные лодки, пять больших десантных кораблей и несколько малых ракетных кораблей.

🇷🇺BSF: NOVOROSSIYSK🇷🇺

0.5M📷 from 1 Oct 2023. If ever there were a good time to hit Novo...

2x Grigorovich

1x Krivak

URSA MAJOR (back from Tartus, still loaded)

all in close proximity + ⬇️⬇️

3x KILO

3x Ropucha

1x Pr. 22160

1x Pr. 21631

1x Ivan Gren

1x Alligator pic.twitter.com/35pCVEHEwo — MT Anderson (@MT_Anderson) October 2, 2023

Спутниковые снимки от 2 октября показали, что в Феодосии в аннексированном Крыму находятся один большой десантный корабль, тральщики и малые ракетные корабли.

🇷🇺BSF: FEODOSIA🇷🇺

0.5M📷 from 2 Oct 2023. While the new Karakurt Class corvette has departed, we see 2x Alexandrit Class, 1x Buyan-M, 1x Ropucha, 1x Tarantul Class and 1x Pr. 22160 (1st time I've seen that class here). Also, grain thief GOLDEN YARA is still loading her plunder. pic.twitter.com/qbLnfllQuJ — MT Anderson (@MT_Anderson) October 2, 2023

Кроме того, в самом Севастополе, судя по снимкам от 2 октября, остаются четыре больших десантных корабля проекта 775 (по классификации НАТО - Ropucha) и подводная лодка класса Kilo.

🇷🇺BSF: SEVASTOPOL🇷🇺

0.5M📸 from 2 Oct 2023. Only views of the Frigate pier and Pivdenna Bay. 4x Ropucha Class in port (excluding the dry dock). Also, for those that follow the grain thieves, MATROS POZYNICH appears to be in for repairs, hopefully for a long time. @kattyfun1 pic.twitter.com/TBhAQLJdTk — MT Anderson (@MT_Anderson) October 3, 2023

Предыстория: