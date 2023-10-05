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Зеленський прибув до Іспанії на зустріч європейських лідерів

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 5 жовтня 2023, 10:39

Президент України Володимир Зеленський прибув до іспанського міста Гранада, де 5 жовтня буде проходити саміт Європейської політичної спільноти.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Х (Twitter) Зеленського

Деталі: Зеленський повідомив, що прибув до Гранади, та окреслив ключові теми, які планує піднімати в обговореннях з приводу покращення безпекової архітектури у Європі.

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"Ми звернемо особливу увагу на Чорноморський регіон, а також наші спільні зусилля для зміцнення глобальної продовольчої безпеки і свободи судноплавства. 

Ключовий пріоритет України, особливо з огляду на наближення зими – посилити протиповітряну оборону. У нас вже є основи для нових домовленостей з партнерами, очікуємо на їхнє затвердження та реалізацію", – розповів президент.

Нагадаємо, це третя зустріч ініційованого Францією нового формату європейської співпраці. Друга зустріч Європейської політичної спільноти проходила 1 червня у Молдові, поблизу Кишинева, перша – восени минулого року у Празі.

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На полях саміту у Гранаді планувалися також переговори лідерів Вірменії та Азербайджану, але президент Азербайджану Ільхам Алієв скасував участь. Також на саміт у Гранаді не поїхав президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, пояснивши це зайнятістю.

Неофіційно повідомляли, що нібито причиною відмови Алієва стало небажання західних партнерів долучити Анкару до переговорного формату. 

Вірменський прем’єр Нікол Пашинян зазначив, що до новини про відмову Алієва їхати в Іспанію Єреван оцінював як "дуже ймовірний" шанс на підписання мирної угоди між країнами, але скасовувати заплановану поїздку не буде.

Наступного дня, 6 жовтня, лідери ЄС проведуть у Гранаді неформальну зустріч, на якій обговорять розвиток союзу до 2030 року.

Теми: ЗеленськийІспанія
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