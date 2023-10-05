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З Херсонщини вивезли понад 300 дітей за час обов'язкової евакуації – ОВА

Тетяна ОлійникЧетвер, 5 жовтня 2023, 20:14
З Херсонщини вивезли понад 300 дітей за час обов'язкової евакуації – ОВА
Родина виїжджає з Херсонської області, яку постійно обстрілюють росіяни. Фото - Херсонська ОВА

З Херсонської області від 14 вересня, коли оголосили обов’язкову евакуацію дітей, вивезли вже 305 дітей з їхніми сімʼями.

Джерело: Херсонська ОВА у Facebook

Деталі: За даними ОВА, 5 жовтня з Білозерки виїхала ще одна родина. Евакуаційним поїздом мати, троє дітей та кішка евакуювалися до Хмельницького.

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Там їх зустрінуть представники Хмельницької ОВА та "Червоного Хреста", які доставлять родину до місця тимчасового проживання.

Також тим, хто вирішив евакуюватися надають грошові виплати, гуманітарну допомогу, психологічну та юридичну підтримку.

Дослівно: "Охочі виїхати з небезпечних територій можуть звернутися до контактного центру Херсонської ОВА: 0800 101 102 або безпосередньо до працівників органів місцевого самоврядування вашого населеного пункту".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 13 вересня на Раді оборони Херсонщини ухвалили рішення про обов’язкову евакуацію родин з дітьми з 31 населеного пункту, які постійно обстрілює Росія.

Теми: евакуаціядітиХерсонська область
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