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Окупанти до 13 років засудили українського журналіста Цигіпу

Євген КізіловП'ятниця, 6 жовтня 2023, 17:29
Окупанти до 13 років засудили українського журналіста Цигіпу
Сергій Цигіпа, Фото: Олена Цигіпа

Окупаційний "Верховний суд" Криму 6 жовтня винес вирок журналісту та волонтеру Сергію Цигіпі – 13 років колонії.

Джерело: "Суспільне Крим" із посиланням на дружину Сергія - Олену.

Пряма мова Олени Цигіпи: "Сергію дали 13 років. Адвокат каже, він добре тримався. Ми на цьому не зупиняємось, будемо подавати апеляцію".

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Деталі: Слухання було в закритому режимі, проте пропагандисти з "РИА Новости" звідкись отримали інформацію: вони повідомили про вирок журналісту та опублікували його фото із засідання.

Довідково: Сергій Цигіпа — журналіст і письменник з Нової Каховки, якого окупанти утримують у полоні півтора року. Його викрали за активну проукраїнську позицію та журналістську діяльність. Завдяки його зусиллям у місті був проведений масовий захід громадянської непокори. Цигіпа також активно вів волонтерську діяльність, допомагав людям їжею та ліками.

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Після його затримання 12 березня 2022 року зв’язок з ним перервався, та його рідні деякий час не знали, де він і що з ним. Пізніше з пропагандистського ролика на російському телебаченні вони дізналися, що він живий і перебуває в полоні.

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Теми: КримЗМІв'язниця
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