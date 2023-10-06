Удар росіян по Харкову: рятувальники завершили пошуки

Рятувальники завершили пошукові роботи на місці влучання російської ракети в Харкові, внаслідок чого 6 жовтня загинули хлопчик і його бабуся.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій у Telegram

Деталі: Згідно з повідомленням, аварійно-рятувальні роботи припинено станом на 18:00.

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Наразі відомо, що через ворожий удару по місту загинули 2 людини, постраждали ще 30 мешканців, з них 12 — госпіталізовано.

Що передувало:

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