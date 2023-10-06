Удар росіян по Харкову: рятувальники завершили пошуки
П'ятниця, 6 жовтня 2023, 18:27
Рятувальники завершили пошукові роботи на місці влучання російської ракети в Харкові, внаслідок чого 6 жовтня загинули хлопчик і його бабуся.
Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій у Telegram
Деталі: Згідно з повідомленням, аварійно-рятувальні роботи припинено станом на 18:00.
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Наразі відомо, що через ворожий удару по місту загинули 2 людини, постраждали ще 30 мешканців, з них 12 — госпіталізовано.
Що передувало:
ВІДЕО ДНЯ
- У п'ятницю 6 жовтня вранці окупанти вдарили по центру Харкова. Внаслідок обстрілу загинув 10-річний хлопчик і його 68-річна бабуся.
- Також поранені загалом 30 людей: 20 чоловіків і 9 жінок віком від 18 до 85 років, також постраждав 11-місячний хлопчик - брат загиблої дитини та внук загиблої бабусі.