Удар россиян по Харькову: спасатели завершили поиски
Пятница, 6 октября 2023, 18:27
Спасатели завершили поисковые работы на месте попадания российской ракеты в Харькове, в результате чего 6 октября погибли мальчик и его бабушка.
Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Telegram
Детали: Согласно сообщению, аварийно-спасательные работы прекращены по состоянию на 18:00.
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На данный момент известно, что из-за вражеского удара по городу погибли 2 человека, пострадали еще 30 жителей, из них 12 - госпитализированы.
Что предшествовало:
ВИДЕО ДНЯ
- В пятницу 6 октября утром оккупанты ударили по центру Харькова. В результате обстрела погиб 10-летний мальчик и его 68-летняя бабушка.
- Также ранены в общей сложности 30 человек: 20 мужчин и 9 женщин в возрасте от 18 до 85 лет, также пострадал 11-месячный мальчик - брат погибшего ребенка и внук погибшей бабушки.