Удар россиян по Харькову: спасатели завершили поиски

Спасатели завершили поисковые работы на месте попадания российской ракеты в Харькове, в результате чего 6 октября погибли мальчик и его бабушка.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Telegram

Детали: Согласно сообщению, аварийно-спасательные работы прекращены по состоянию на 18:00.

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На данный момент известно, что из-за вражеского удара по городу погибли 2 человека, пострадали еще 30 жителей, из них 12 - госпитализированы.

Что предшествовало:

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