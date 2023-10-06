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Туреччина підтвердила вибух у Чорному морі біля берегів Румунії

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 6 жовтня 2023, 18:36
Туреччина підтвердила вибух у Чорному морі біля берегів Румунії
вантажне судно Kafkametler, Фото: vesselfinder.com

Турецьке Управління з питань мореплавства 6 жовтня підтвердило факт вибуху біля суховантажа під турецьким прапором, який ішов в Ізмаїл. Інцидент стався неподалік узбережжя Румунії.

Джерело: відомство в коментарі Reuters, пише "Європейська правда"

Деталі: Турецьке управління мореплавства повідомило, що в четвер за 15-20 метрів позаду судна Kafkametler, яке проходило біля узбережжя Румунії, "стався вибух". Судно продовжило рух до місця призначення, щоб доставити свій вантаж після перевірок.

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У відомстві додали: доказів, що вибух спричинила міна, немає.

Компанія Kafkametler Maritime – оператор суховантажу – повідомила Reuters, що воно продовжило рух до Ізмаїла, його екіпаж у безпеці, а судно не потребує технічного обслуговування. Капітан судна окремо зазначив: хоча причина вибуху біля судна не з'ясована, вибух, як видається, був спричинений донною міною в Чорному морі.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ
  • Раніше Reuters із посиланням на джерела повідомив, що турецьке вантажне судно у четвер підірвалося на міні у Чорному морі біля берегів Румунії, але залишилось майже неушкодженим.
  • Як повідомлялось, у серпні у Румунії поблизу курортного селища Костінешті стався вибух у морі. Ймовірно, морська міна вдарилася об пірс і вибухнула, завдавши незначних пошкоджень, ніхто не постраждав.
  • Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну румунські, болгарські та турецькі військові водолазні команди знешкоджують міни, що дрейфують у їхніх водах. 

Теми: Чорне моревибухТуреччинатранспорт
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