Туреччина підтвердила вибух у Чорному морі біля берегів Румунії

Турецьке Управління з питань мореплавства 6 жовтня підтвердило факт вибуху біля суховантажа під турецьким прапором, який ішов в Ізмаїл. Інцидент стався неподалік узбережжя Румунії.

Джерело: відомство в коментарі Reuters, пише "Європейська правда"

Деталі: Турецьке управління мореплавства повідомило, що в четвер за 15-20 метрів позаду судна Kafkametler, яке проходило біля узбережжя Румунії, "стався вибух". Судно продовжило рух до місця призначення, щоб доставити свій вантаж після перевірок.

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У відомстві додали: доказів, що вибух спричинила міна, немає.

Компанія Kafkametler Maritime – оператор суховантажу – повідомила Reuters, що воно продовжило рух до Ізмаїла, його екіпаж у безпеці, а судно не потребує технічного обслуговування. Капітан судна окремо зазначив: хоча причина вибуху біля судна не з'ясована, вибух, як видається, був спричинений донною міною в Чорному морі.

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