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Українців немає серед постраждалих в Ізраїлі – МЗС

Роман ПетренкоСубота, 7 жовтня 2023, 13:16
Українців немає серед постраждалих в Ізраїлі – МЗС
фото: facebook

За останніми даними Міністерства закордонних справ, громадян України немає серед постраждалих внаслідок бойових дій в Ізраїлі.

Джерело: речник МЗС Олег Ніколенко

Деталі: Українське посольство на постійному контакті з ізраїльською владою, основними лікарнями.

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Українців в Ізраїлі закликають дотримуватися таких дій:

Утриматися від відвідування центральних та південних районів країни.

Зберігати пильність та уважно відстежувати повідомлення місцевих компетентних органів Ізраїлю задля підвищення рівня обізнаності розвитком подій.

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У випадку обстрілів, може бути активована сирена попередження. Закликаємо уважно ставитися до всіх таких попереджень та дотримуватись інструкцій місцевої влади.

У разі перебування у населених пунктах Ізраїлю, які знаходяться у безпосередній близькості до сектору Гази, під час активації сигналу повітряної тривоги рекомендується невідкладно скористатися бомбосховищами.

МЗС нагадує номер "гарячої лінії" посольства України в Ізраїлі: + 972 546 676 782.

Передісторія: Вранці 7 жовтня з сектора Гази по Ізраїлю масовано були запущені ракети, у містах спалахнули пожежі.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу зробив публічну заяву з приводу масованої атаки з боку ХАМАС, заявивши, що країна перебуває у стані війни, але вони переможуть.

Теми: ІзраїльвійнаМЗС
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