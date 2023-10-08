Росіяни атакували Сумщину некерованими ракетами, скидали міни
Протягом минулого дня росіяни здійснили 10 обстрілів прикордоння Сумщини, зафіксовано 54 вибухи, ворог атакував область НАР і скидав міни.
Джерело: військова адміністрація Сумської області
Деталі: Обстрілів зазнали Хотінська, Краснопільська, Путивльська, Великописарівська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська громади.
По Зноб-Новгородській громаді ворог вдарив з артилерії, 2 вибухи.
По Середино-Будській громаді здійснено мінометний обстріл, 3 вибухи.
У Хотінській громаді зафіксовано мінометні обстріли, 6 вибухів та авіаційний обстріл з гелікоптера НАР, 4 вибухи.
На територію Краснопільської громади росіяни скинули 12 мін.
По Великописарівській громаді здійснено обстріл з мінометів, 11 вибухів та з СПГ, 12 вибухів.
Путивльську громаду загарбники обстріляли з мінометів, 4 вибухи.