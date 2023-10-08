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Росіяни атакували Сумщину некерованими ракетами, скидали міни

Ольга Глущенко Неділя, 8 жовтня 2023, 01:14
Росіяни атакували Сумщину некерованими ракетами, скидали міни
ілюстративне фото Укравтодору

Протягом минулого дня росіяни здійснили 10 обстрілів прикордоння Сумщини, зафіксовано 54 вибухи, ворог атакував область НАР і скидав міни.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: Обстрілів зазнали Хотінська, Краснопільська, Путивльська, Великописарівська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська громади.

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По Зноб-Новгородській громаді ворог вдарив з артилерії, 2 вибухи.

По Середино-Будській громаді здійснено мінометний обстріл, 3 вибухи.

У Хотінській громаді зафіксовано мінометні обстріли, 6 вибухів та авіаційний обстріл з гелікоптера НАР, 4 вибухи.

ВІДЕО ДНЯ

На територію Краснопільської громади росіяни скинули 12 мін.

По Великописарівській громаді здійснено обстріл з мінометів, 11 вибухів та з СПГ, 12 вибухів.

Путивльську громаду загарбники обстріляли з мінометів, 4 вибухи.

Теми: Сумська областьвибухобстріл
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