Россияне атаковали Сумскую область неуправляемыми ракетами, сбрасывали мины

В течение прошлого дня россияне совершили 10 обстрелов приграничья Сумщины, зафиксировано 54 взрыва, враг атаковал область НАР и сбрасывал мины.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: Обстрелам подверглись Хотинская, Краснопольская, Путивльская, Великописаревская, Зноб-Новгородская, Середино-Будская громады.

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По Зноб-Новгородской громаде враг ударил из артиллерии, 2 взрыва.

По Середино-Будской громаде осуществлен минометный обстрел, 3 взрыва.

В Хотинской громаде зафиксированы минометные обстрелы, 6 взрывов и авиационный обстрел с вертолета НАР, 4 взрыва.

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На территорию Краснопольской громады россияне сбросили 12 мин.

По Великописаревской общине осуществлен обстрел из минометов, 11 взрывов и из СПГ, 12 взрывов.

Путивльскую громаду захватчики обстреляли из минометов, 4 взрыва.