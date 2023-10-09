Прикидався рятувальником, щоб корегувати удари: СБУ затримала одесита

Служба безпеки України затримала в Одесі агента російської розвідки, який корегував повітряні атаки по місту та розвідував локації Сил оборони на території регіону.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: СБУ повідомляє, що йдеться про 29-річного жителя Одеси. На початку повномасштабного вторгнення чоловік підписався на ворожий Telegram-канал, який для російської розвідки збирав інформацію про дислокацію українських військ

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Згодом на нього вийшов адміністратор цього інтернет-ресурсу, який під прикриттям перебуває в одній із країн Центральної Азії, та передав його на прямий зв’язок з представником ГРУ.

Житель Одеси вступив до лав місцевого загону рятувальників-волонтерів. Ця громадська організація допомагає підрозділам ДСНС у подоланні наслідків ворожих ударів.

Під виглядом рятувальника він прибував на місця "прильотів" нібито для розбору завалів, а насправді фіксував наслідки ворожих атак та "звітував" про це воєнній розвідці РФ.

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Дослівно: "Одержані розвіддані окупанти використовували для підготовки нових та корегування повторних ударів по Одесі.

Російський агент виконував ще одне завдання – намагався виявити бойові позиції реактивних артилерійських систем "HIMARS" та систем протиповітряної оборони ЗСУ у прифронтових районах області".

Більше деталей: Крім того, він був "зв’язковим" агента-спецназівця ФСБ, якого СБУ вивела з Придністровʼя і затримала на Одещині

Співробітники СБУ затримали зловмисника. Також виявилося, що у травні 2014 року він брав активну участь у провокаціях масових заворушень в Одесі.

Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.